疫後旅遊復甦 西門町店租每坪月租1.78萬元創今年北市新高

在疫情緩和旅遊復甦之下，台北市旅遊商圈的店面出現一波租賃潮，根據最新實價揭露資料顯示，台北市成都路 19 號靠近捷運站 6 號出口旁的店面，16.87 坪月租達 30 萬元，單價每坪 1.78 萬元則創下今年北市新高，房仲業者指出，這反映這波內需復甦與觀光回流，吸引業者卡位一些精華區的店面。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波以觀光復甦腳步以台北市四門町最快，疫情期間西門町空置狀況嚴重，不過從去年下半年就開始見到有店家開始進場承租，準備迎接疫後觀光回流商機，今年西門町累計已經 7 筆實價租金超過每坪萬元，看到觀光人潮回流，房東不僅訂立的長租有漲價條款，對於租金現在的期待也是希望可以回到疫情之前，反彈速度相當快。

依最新揭露，成都路 19 號月租 30 萬元，同樣有長租漲價調整機制，租客應是飾品業者，若對比 2019 年該店面實價揭露 28 萬元來看，租金有回到疫情前的趨勢。

信義全球資產商仲部主任林廷宇表示，西門町店面空置率明顯改善，反而觀望太久的租客有點緊張，尤其現在不趕快租到店面，可能趕不及搶春節一波的觀光商機，觀察現在需求以飾品業、伴手禮店與餐飲需求最為強勁，至於前一波流行的韓式自拍店，反而有點退燒狀況。

目前西台北市門町靠近捷運站出口，行人徒步區較熱門的路段，空置率大幅改善，不過仍有少數行人徒步區，因為透店租金總價較高，另外目前業種較需要一樓空間，並無樓上空間的使用需求，透店無獨立出入口，房東也無法單獨只出租一樓，目前仍空置待租中。