〈房產〉威京總部集團針對京華廣場容積率變更聲明 指一切合法

針對台北市議員許淑華今在今 (28) 日於北市府市政總質詢時，對柯文哲在台北市長任內，對京華城改建案核可給予史上最高的 840％容積率提出質疑，認為此舉涉嫌圖利，威京總部集團針對京華廣場容積率變更發表聲明指一切合法。

威京總部集團指出，向台北市都委會聲請變更土地使用分區，獲同意變更為商三 (特) 用地，北市府計算容積率時係以「捐贈全街廓土地 30% 後」的地塊面積計算，將原捐地後應為 560% 的容積率，誤導為打七折後僅剩為 392%，嚴重剝奪我方權益，也引發日後容積率爭議。

威京總部集團指出，俟經威京總部集團為此多次向監察院、內政部等單位陳情，業經監察院調查後函文糾正北市府，始於 107 年將容積率回復為 560%，惟當時北市府竟不當刪除都市計畫內原有「允建樓地板面積 120,284 平方公尺」之保障，對威京總部集團造成莫大損失及不公平對待。

為此，威京總部集團目前興建京華廣場頂級商辦園區，係按《都市計畫法》第 24 條規定辦理，以法定容積不超過 20% 的容積獎勵額度進行規劃設計，加計容積移轉後合計容積以不超過法定容積 1.5 倍為上限，其獎勵項目包含：智慧建築、綠建築、耐震設計、建築特色典範、公共開放空間、無障礙通用設計、新技術應用等，以符合公益性、對價性等通案原則。一切程序都依相關法令辦理。