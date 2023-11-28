〈房產〉在台老牌美商CCL廠Isola將標售楊梅廠7500坪土地資產

來台成立逾 30 年的老牌美商銅箔基板 (CCL) 廠美商聯德高科 (Isola)，在台原設立有楊梅及觀音兩廠，Isola 並將釋出釋出其中楊梅廠面積 7,535.07 坪資產，並委由商仲仲量聯行標售，將於 12 月 28 日開標，標售底價為 9.5 億元。

根據仲量聯行市場研究報告，近年來台灣工業土地與廠房自用需求持續走揚，過往桃園工業地產交易以北桃園為主，近兩年因供給有限及土地價格上漲等因素，企業轉往楊梅購地設廠，近期日月光子公司台灣福雷電子以 5.5 億元購置近 5000 坪廠房，麗嬰國際以 4.3 億元購置 2,700 坪土地；2022 年則有統一企業 (1216-TW)10.3 億元買下 7000 坪工業土地，設置倉儲物流園區；外資倉儲物流集團立行倉儲則陸續投資 61 億元購置近 2.6 萬坪土地，作為台灣物流事業的投資，楊梅工業區土地單價也從三年前的每坪 12-15 萬上漲超過每坪 25 萬元。

仲量聯行指出，楊梅為通往竹科的中繼點，在北桃園、新竹周邊工業土地稀缺下，工業地持續獲投資人青睞，已形成桃園新興工業廊帶。本次標售基地為桃園地區少見超過 7000 坪大型工業土地釋出，不論是物流或製造業皆為相當合適。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，目前工業土地稀缺，業主因企業策略調整，以合理市場價格出售，對於希望進一步擴展業務或投資於台灣工業市場的機構和個人來說是一個難得的機會。絕佳的位置、良好的基礎設施和穩定的工業市場趨勢都將為投資者帶來更大的回報。