〈房產〉全台購屋貸款期數再創史上新高 平均達305期要揹上25.4年

根據不動產資訊平台最新資料顯示，2023 年第三季國人新購置住宅平均貸款期數再創新高，平均已達到 305 期，約為 25.4 年，也是統計以來首度超過 300 期，由於時間點就出現在新青安政策房貸上路之際，推估使用長年期房貸的比例增加，六都中期數最高的是高雄市的 348 期。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，簡略推估若平均房貸期數 300 期，就可能使用 20 年期與 30 年期的比例各半，若平均超過 300 期，代表使用 30 年期房貸已經成為市場主流，尤其房價高漲後，民眾只能透過長年期房貸降低購屋負擔，另外，銀行對於 30 年期房貸也視為正常的房貸條件，並未對於成數與利率訂立差別條件，在銀行也支持狀況下，使用長年期房貸越來越為普遍。

統計今年第三季全國平均房貸期數為 305 期，一口氣較上一季增加了 10 期，增加期數是過去 50 季以來最多的一季，推估與新青安貸款上路後，首購族大量使用 30 年期房貸有關，可能又有少部分使用到 40 年期的狀況。

若以各區域來看，平均房貸期數最高的是高雄市，今年第三季平均貸款期數達到 348 期，平均高達 29 年，曾敬德表示，高雄市 6 月新房子第一次登記高達 3 千餘戶，8 月第一次登記也有 2 千餘戶，新房子交屋爆大量，可能申請房貸時大量使用 30 年期房貸，拉高整體平均貸款期數。

第二名則是台南市的 336 期，新竹縣則是 323 期，六都其他都會區除了台北市以外，也都在 300 期以上，台北市則是平均 290 期，可能與區域內換屋族較多，不想再揹房貸太久有關係。