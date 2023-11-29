中國多家銀行將密集召開建商座談 擬定「白名單」

中國多家銀行預料將密集邀集建商交流座談，可能是為後續融資支持做準備，擬定建商「白名單」。

據《財聯社》報導，一名 TOP 10 建商人士表示：「我們了解到的初步消息是，除交行、建行，接下來還有多家銀行將與部分房企召開座談會。從近日一些銀行已召開座談會的情況來看，一方面是傳達監管層精神，另一方面也有調研的味道，或為後續如何展開房企融資支持做準備。」

一名指標性建商人士說，各大銀行應該是根據建商情況，並結合銀行自身情況，擬定自己的建商「白名單」。

「每家銀行風控要求不同，名單也不一樣，參與銀行座談的，應該在這家銀行『白名單』中。後續銀行召集房企座談會，預計名單既有差異，也可能會有重合。」上述人士指出。

近期已有三家銀行召集建商座談。11 月 27 日，交通銀行 (601328-CN) 與部分建商召開座談會；建設銀行 (00939-HK) 於 11 月 24 日召開支持建商合理融資需求銀企座談會；浙商銀行在 11 月 22 日與 20 多家建商座談。

銀企座談都談了些什麼呢？一名混合所有制 TOP10 建商人士表示，日前交行舉行建商座談會，所談內容主要是傳達中央精神，以及與貸款相關的「三個不低於」，支持建商的合理融資需求。

「銀行方面表示，將儘快落地相關精神，提到了『三個不低於』，但本次會議並沒有說明，銀行具體會從哪些方面對企業進行支持。不過，銀行方面在座談會上希望企業可以提出一些建議，並了解企業當下及未來一段的需求。這應該是銀行在為後續出台支持性指導意見和實施細則，做前期鋪墊工作。」前述混合所有制 TOP10 建商人士說。

58 安居客研究院院長張波認為，此舉顯示各大銀行要落實監管機關的精神，滿足建商的合理融資需求，並向外界及其所屬分行表明態度。

參與建行座談會的一名民營建商主管也表示，銀行在傳達監管層精神之際，也展開了建商調查。

「建行座談會上，參會房企介紹了各自公司情況，建行也談了自己的初步想法，明確金融機構將支持房企合理融資需求。而對於具體如何實施支持、何時落地，並沒有明確的信息。」該民營建商主管說。

不過，該民營建商主管也坦言，如果銀行僅僅停留在透過座談傳達精神和了解企業情況，實際意義不大。

「因為今年以來，金融機構展開了多輪摸底調查，可實際上在落地性方面還是偏弱。因此，我們覺得各家銀行如果只是開座談會，但後期沒有更加具體的措施，或是有指導意見而難以真正落地，對企業的幫助其實是比較有限的。」該民營建商主管說。

對此，中原地產首席分析師張大偉指出，銀行是「運動員」，需要對貸款的安全性負責，對建商支持合理融資的落地性如何，仍有待觀察。

「現在的房地產問題不僅僅是融資問題。如果房地產銷售沒有好轉，銀行召集房企開會能起到的作用或較為有限。市場持續調控，銀行放發貸款會更加謹慎，即使是對『白名單』中的房企，也不會因此降低風控要求。因為貸款出了問題，風險是要自己承擔的。」張大偉表示。