無條件批准飛了？歐盟警告 亞馬遜收購交易恐縮限市場競爭 iRobot重挫17%

Roomba 吸塵器製造商 iRobot (IRBT-US) 在經歷上周五大漲 39% 後，周一 (27 日) 重挫 17%，係因原本傳聞歐盟將無條件批准亞馬遜 (AMZN-US) 以 17 億美元收購該公司，但周一卻接到歐盟反壟斷監管機構對該收購交易發出違反市場競爭的警告。

歐盟執委會於 7 月對該收購交易展開深入調查，並預定 2 月 14 日前做出裁決。執委會周一聲明指出，已知會亞馬遜「委員會初步認為，其擬議收購 iRobot 恐縮限掃地機器人市場的競爭。」

亞馬遜發言人聲明指出，公司將繼續與委員會合作，解決調查中發現的問題。

亞馬遜發言人說：「在面臨其他吸塵器供應商的激烈競爭下，iRobot 仍提供實用且富有創意的產品。我們相信亞馬遜可以提供資源給 iRobot 這類公司，以加速創新並投資於關鍵功能，同時降低消費者的購買價格。」

在宣布該消息後，iRobot 周一下午短暫停牌，最終重挫 17.19%，收每股 34.35 美元。亞馬遜同日收高約 0.6% 至每股 147.73 美元。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 目前也在審查該收購交易。英國競爭與市場管理局 (CMA) 6 月已批准該交易，並稱「該交易不會導致英國競爭大幅減少。」亞馬遜去年 8 月宣布有意以每股 61 美元的全現金交易收購 iRobot。

歐盟執委會周一更新指出，亞馬遜有降低 iRobot 對手產品能見度的能力，例如其網站搜尋結果中不呈現對手產品或降低其排序，又或者不納入「其他你可能喜歡的產品」欄位中。

官員表示，亞馬遜可能有動機「排除 iRobot 的競爭對手，因為此舉可能有經濟利益。」

針對周一與上周五傳聞大相逕庭的結果，歐盟發言人拒絕置評。