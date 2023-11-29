美議員呼籲政府管制中國光達商 市場恐中國報復 光達股倒一片

美國光達 (LiDAR) 股周二 (28 日) 走跌，但市場上未見企業財報，也沒有華爾街分析師調整評級，這回下跌因素可能來自聯邦政府。

隨著自駕車產業崛起，其感知系統中最重要的光達成為耀眼新星，其本質為基於雷射的雷達，宛如自駕車或其他設備的眼睛，通常比其他感測器更昂貴，但具有看得更遠、解析度更高等優點。

美國眾議院中美戰略競爭特別委員會的幾位議員周二呼籲財長葉倫、國防部長 Lloyd Austin 和商務部長 Gina Raimondo 調查中國光達製造商。

他們主張，光達是自駕系統和機器人技術中採用的關鍵技術，但目前不受美國出口管制，也不受政府採購限制，這令人擔憂。

該委員會希望確保美國技術機密不會落入中國，也希望中資光達廠商不會因為有中國政府支持，而在美國市場擁有不公平的競爭優勢。

雖然這對美國光達製造商來說，應該不是糟糕的消息，但投資者仍對政治消息提心吊膽。在美股大盤普遍持平至小漲之際，Luminar Technologies (LAZR-US) 周二重挫 8.37%，收每股 2.41 美元；Innoviz Technologies (INVZ-US) 一度挫逾 7%，最終跌幅收斂至 3.72%；Ouster (OUST-US) 一度挫達 4%，但最終收盤小跌 0.19%。

反觀在美上市的中資光達製造商禾賽科技集團 (Hesai) (HSAI-US) 周二卻上漲 3.01%，收每股 10.95 美元。

所有股價走勢似乎都表明投資者希望美國光達製造商能打入中國市場，因為中國是全球最大新車市場，所以這個消息反而令投資者擔心美國製造商招致中國當局的報復。

汽車是光達技術不斷成長的市場，因為車商用光達技術來強化駕駛輔助系統的安全性，並戮力實現完全自動駕駛汽車。

然而，禾賽股價反應很奇怪。禾賽 2022 年產生的營收約 1.8 億美元，約莫 Luminar 營收的 4 倍，其中近 60% 營收來自中國，約莫 30% 營收來自北美。Luminar 同年營收約 10% 來自亞太地區。

光達股近期經歷一段艱苦日子，過去 12 個月 Luminar、Innoviz 和 Ouster 的股價分別重挫約 68%、66% 和 57%，係因升息和經濟放緩削弱了投資者對尚未有獲利的初創公司的熱情。

華爾街預期美國光達製造商最早必須到 2026 年才能實現獲利。