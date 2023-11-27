〈房產〉新青安拉自住買盤 10月房貸餘額年增創今年新高

中央銀行今 (27) 日公布 10 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 9 兆 8397 億元、3 兆 2358 億元，雙雙續創歷史新高，其中，購屋貸款餘額年增率 6.15%，回升至今年以來單月新高，反映新青安上路帶動自住首購需求，不過，建築貸款餘額年增率 5.82%，續創 2018 年 6 月以來低點，則反映近年房市處盤整的趨勢。

據央行日前公布 10 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸金額衝上 787.74 億元，月增 77.59 億元，創 2022 年 1 月以來新高，央行解釋，購屋旺季到來，加上 8 月新青安貸款上路後，自住需求顯現。

央行認為，過去幾年建照發放增加，帶動近期的交屋潮和貸款呈現，但房市整體走勢仍有待觀察。

台灣經濟研究院則說明，觀察到青年安心成家方案 2.0 政策，有助帶動首購買盤，對交易量形成支撐效果。

據財政部統計，新青安房貸方案 8 月上路後，8 月撥貸 2599 戶，金額 167.86 億元，9 月成長至 4768 戶，金額 340.23 億元，10 月續增至 5188 戶，金額 378.45 億元，年增達 4.2 倍。

而據內政部統計，前 10 月建物買賣移轉棟數 24.6 萬棟，儘管仍較去年同期減少約 8%，但近 4 個月的移轉年增率已轉正，10 月單月年增率更成長約 20%。

信義房屋分析，因政府短期內並未有明顯的強力打房措施，總統候選人政策也以社宅興建、租金補貼和囤房稅等為主軸，再加上新青安上路穩住市場首購買氣，下半年房市買氣平穩，全年呈現前低後高趨勢，年底前應有望見到另一波交屋潮。