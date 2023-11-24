看好Fed降息+輝達財報佳 投資人回流AI基金

在晶片製造商輝達 (NVDA-US) 強勁的上季業績以及對美國利率已見頂的樂觀情緒不斷升溫背景下，追踪人工智慧 (AI) 股票的 ETF 在連續 6 周資金外流後，終於出現資金回流。

根據 Lipper 的數據，截至周三 (22 日) 的過去一周，Global X 機器人和 AI ETF (BOTZ-US) 獲得 3550 萬美元的淨流入，是今年 6 月初以來的最高水平。

由於 ChatGPT 的病毒式成功，追蹤 AI 股票的 ETF 今年開局強勁。但由於擔心美國持續高利率將損害科技公司的估值，6 月後漲勢開始放緩。

聯準會明年迅速降息的前景日益明顯，也促使投資人買進遭受重創的美國國債，壓低美國公債殖利率，提振對利率敏感的科技股和成長股。

Global X 研究分析師德賽 (Tejas Dessai) 表示：「通膨數據的改善以及 2024 年下半年降息的可能性，在整個 11 月保持了市場樂觀情緒，從而提高了投資者的興趣。」「總而言之，生成式 AI 正在迅速從實驗過渡到採用再到貨幣化，我們開始看到切實的收入和利潤機會出現。」

今年至今，Global X 基金已上漲 27.7%，得益於其最大持股輝達股價上漲 233%。該公司的圖形處理單元 (GPU) 在 AI 市場占有主導地位。

CFRA ETF 數據和分析主管烏拉爾 (Aniket Ullal) 表示，該晶片製造商周二 (21 日) 的強勁業績也是推動 AI ETF 人氣的重要因素。

該基金周三的當日資金流入量為 1720 萬美元，創 2 個多月以來的最高水平。因輝達預測隨著供應鏈問題緩解，整體收入將高於華爾街目標。

Global X 基金的淨資產總額為 22 億美元，今年至今淨流入 5.548 億美元。