德勤：消費者搶便宜 黑色星期五和網購星期一支出預計創下新高

德勤 (Deloitte) 的調查顯示，美國消費者計畫在「黑色星期五」和「網購星期一」購物活動期間支出，平均為 567 美元，較去年增長 13%，創下新紀錄。消費者在面臨上漲和利率飆升等經濟壓力的同時，也在尋找最划算的商品。

大約 84% 的購物者有足夠的信心，堅持他們在 9 月份制定的預算。爲了不超出消費限額，許多消費者計畫利用這段減價期間，完成大部分的購物，占比達到十分之四。

德勤消費者產業中心董事總經理 Stephen Rogers 表示，消費者享受假期，也「管理預算，為季節性時刻騰出空間」。

約 41% 的受訪者表示，他們已經利用 10 月份的促銷活動，購買了節日禮物。那些在 10 月份購物的人，可能會在黑色星期五和網購星期一比其他人少花 25% 的錢。

德勤這一調查在 10 月 19 日至 25 日，針對 1200 名消費者進行。

消費者的精打細算，也可能衝擊零售商獲利。Target Corp.(TGT-US) 指出，由於非必需品類支出減少，第三季可比銷售額下降。梅西百貨 (M-US) 的同店銷售額最近也出現下滑，因爲一些消費者將消費從商品轉向了體驗。

美國零售聯合會估計，有 1.82 億人計畫在感恩節到網購星期一期間購物，這是自 2017 年以來最多。不過，美國零售聯合會預計，由於經濟逆風，美國假日銷售增長將放緩。