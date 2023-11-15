網購漸入佳境 D2C電商雙11報喜 業績暴增10倍

原生 SaaS 軟體服務公司 91APP(91APP*-KY)(6741-TW) 今 (15) 日指出，第四季電商業迎來全年最大檔期，11 月至今短短兩周，統計整體品牌 D2C (Direct to Consumer) 電商交易總額 (GMV) 年增超過 20%，業績更較平日大增 10 倍，有品牌客戶單日業績創數千萬元水準。

91APP 提供零售 AI 模型精準會員溝通、多元電商促購機制、高效購物車系統、企業級效能和 SLA(Service Level Agreement，服務等級協定) 等，持續助攻實體零售的品牌客戶投入數位轉型，從此次雙 11 明顯看到效益。

91APP 統計，統計自 11 月起短短 2 周時間，整體品牌 D2C 電商 GMV 年增超過 20%，一掃前三季電商市場陰霾，D2C 電商業績更較平日大增 10 倍，數家實體電商雙 11 全天訂單湧現高峰，甚至有業者單日業績創數千萬元。

雙 11 活動期間除了品牌客戶大有斬獲外，91APP 營運也受惠採用新一代雲端技術，大幅提升整體系統效能，有效降低投入成本，在成本控制之際仍帶動流量年增達 20%。

緊接著零售業者迎來雙 12、耶誕節和跨年等活動，91APP 看好，在節慶連續加持下，D2C 電商業績有望再拚高峰。

91APP 前三季合併營收 9.72 億元，年增 11%，稅後純益 2.89 億元，年增 32%，每股純益 (EPS)2.45 元，整體獲利表現穩中走揚。