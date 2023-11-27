反彈太快 美股前景存在不確定性

投資人獲利了結壓力及美債能否延續回跌，將成為美股短期不確定性因素。

美股連續 4 周上漲，11 月可能成為今年表現最好的一個月。投資人信心來自於預期 Fed 已經完成升息，有望在經濟實現軟著陸的同時提前轉向，恐慌指數 VIX 因此震盪回落刷新年內新低。

與 11 月以來的情況類似，美國經濟數據繼續呈現喜憂參半的狀況。

美國 10 月耐久財訂單和密西根大學消費者信心指數環比回落，顯示通膨正在影響家庭需求。與此同時，11 月製造業 PMI 降至 3 個月低點，服務業 PMI 小幅反彈。需要注意的是，就業分項指標近 3 年來首次下降，顯示勞動市場降溫的趨勢可能仍在延續。

牛津經濟研究院高級經濟學家施瓦茲 (Bob Schwartz) 表示，商務活動有降溫跡象，但情況並不嚴重，距離真正衰退還很遙遠。在高利率和金融狀況趨緊的壓力下，美國經濟仍展現出一定韌性，軟著陸的前景變得更加樂觀。

聯邦基金利率期貨顯示，投資人對 Fed 結束升息的預期沒有改變，最快降息的定價出現在第 1 季，明年 5 月降息的機率接 近 50%，與前周變化不大。11 月以來連續調整的美債有止穩跡象，與利率預期關聯密切的 2 年期美債殖利率升至 4.96%，10 年期美債殖利率上漲近 5 個基點至 4.48%。

經歷 11 月以來的反彈後，標普 500 指數和那斯達克指數距離 7 月創下的今年高點只有不到 2% 的距離，可望在未來一周發起衝鋒。

資金流向顯示，投資人信心受到美國暫停升息的預期提振，同時美債殖利率也提振了風險偏好。財經數據供應商 LSEG 數據顯示，股票型基金近周獲得流入 62.7 億美元，為連續第 3 周凈流入。其中科技基金吸金 22.9 億美元，創 2021 年 12 月中旬以來最高紀錄。

自從 Fed 上次息會議以來，那指和標普 500 指數漲幅已經接近 10%。Trade Nation 資深市場分析師莫里森 (David Morrison) 表示：「自 10 月底以來的反彈非常壯觀，在一個月內幾乎彌補了 8 月初至 10 月底之間的所有跌幅。這是不是太快了？」

部分機構也關注到技術指標的高位鈍化，警告市場可能從超賣轉為超買。研究機構 Stifel 發布報告指出，在一系列低於預期的數據發布後，投資人開始對即將到來的降息抱有過高預期。當然，長期利率的過度反應特別顯示出，之前的升息更多地反映出對 Fed 政策的預期變化，而不是更多的結構性變數，例如財政赤字。

之前發出買入訊號的美銀牛熊指標也說明了投資人信心可能過於熱情。在上月 20 日跌破 2.0 觸發反向買入訊號後，牛熊指標上周五重回中性區域。與此同時，衡量美股波動率的 Cboe 恐慌指數 VIX 收盤跌破 13，創今年新低；市場情緒指數也重新指向了貪婪。

美銀策略師哈奈特 (Micheal Hartnett) 警告，就 Fed 已經結束升息的觀點而言，投資人有一種集體的單向思維，幾乎沒有相反的觀點。他認為，10 年期美債殖利率可能會使未來一年變得艱難，不僅有 5% 的政策壓力，一旦降至 3% 至 4% 可能會引發衰退恐慌，這是一種更為悲觀的風險。