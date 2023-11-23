法興大空頭：兩項領先指標預示美國經濟衰退

近期以來，「軟著陸」成為華爾街對明年美國經濟的主基調，不過大空頭 Albert Edwards 警告，華爾街自 2022 年初以來一直在等待的經濟衰退，可能仍然存在。

這位法國興業銀行 (Société Générale) 全球策略師因為看跌市場而廣受矚目，他在客戶的最新報告中，強調了兩個領先就業指標，都正預示著經濟衰退。

首先，今年物流業如卡車運輸的就業急劇下降，因爲與新冠疫情相關的商品需求的過剩持續存在。

Edwards 表示，物流業恰好是最能預報周期性的金絲雀，卡車運輸工作的減少，通常會在經濟衰退之前出現。

但如果這還不夠令人信服，Edwards 指出，服務業就業中臨時工的就業情況，今年也出現了決定性的下滑，這反映了 2001 年和 2007 年經濟衰退之前出現的模式。

Edwards 指出，在 2001 年和 2007 年的經濟衰退之前，臨時工的招聘在經濟衰退前約 12 個月，開始明顯下滑。而自 2022 年 10 月以來，這項指標也一直在不斷滑落。

美國勞動市場已顯示疫情後放緩的跡象，10 月失業率升至 3.9%，為 2022 年初以來的最高水準。

數據顯示，美國在 10 月新增就業 15 萬個，顯示聯準會自 2022 年 3 月以來的激進升息開始產生預期效果。