調查：美國人期待今年聖誕禮特是股票投資

沒有什麼比在下雪的聖誕節打開禮物，發現 5 股輝達 (NVDA-US) 股票或 2 股蘋果 (AAPL-US) 股票或一張儲蓄債券更大的喜悅了。

不要嘲笑這種想法，甚至不要失望；聖誕老人在假期帶來一大堆股票是很多人的願望；人們反而並不是很想要來自苦苦掙扎的百思買 (Best Buy)(BBY-US) 的 200 美元 40 吋 LED 電視。

隨著近幾個月股市的榮景，雅虎財經和益普索共同進行的一項最新民調顯示，這個假期的股票或其他投資禮物真的可能會出現在聖誕老人的禮物袋中。

調查顯示，大約 70% 的美國人表示會很高興收到一項投資作為節日禮物。只有 6% 的美國人對在假期收到投資感到失望。

人們熱衷於投資的原因有各種不同原因。

大約 61% 的人希望投資有助於為未來儲蓄；54% 的人將投資視為累積財富的一種手段；23% 的人希望投資能夠戰勝通貨膨脹。

還有兩個有趣的原因：15% 的受訪美國人認為投資是償還債務的好方法；另外 12% 的人認為股市上漲也會提升他們的金融財富。

至於收到投資禮物最興奮的族群是年收入超過 10 萬美元的高收入家庭，占受訪者的 74%。年收入低於 5 萬美元的受訪者中，只有 58% 願意收到投資作為節日禮物。

對這個假日季的投資禮物感興趣，正逢美股一片榮景。

根據統計數據，道瓊工業平均指數、那斯達克綜合指數和標普 500 指數已連續 4 周上漲。道指和標普 500 指數創下 8 月 1 日以來的最高收盤價。雖然美國經濟放緩，小型股羅素 2000 指數仍處於 9 月底來的高點。

那斯達克指數今年領漲，大幅上漲 46%。

全球一些最知名的企業今年至今出現驚人的漲幅，這或許也是激發美國人對財務宏偉期待的誘因。

微軟 (MSFT-US) 上漲 58%，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 75%；而最受歡迎的輝達則上漲了令人震驚的 233%。

這種漲幅會讓人們感覺害怕再次錯過 (FOMO)。

但今年的股票禮物能否在 2024 年得到回報，誰也說不準。

考慮到 2023 年市場反彈的速度以及利率上升和即將到來的總統選舉等主要風險，投資專家警告，不能保證明年股市會平穩的發展。

Truist 聯席投資長勒納 (Keith Lerner) 表示：「股市在此刻稍作休息是完全正常的，尤其是在最近的陡峭走高之後；而且在再度嘗試走高之前可能會進一步處於近期交易區間。」