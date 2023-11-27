韋僑除醫療應用攀上30%營收高占比外 車載應用也獲開發案

韋僑 (6417-TW) 在今 (2023) 年遷入台中大里新廠營運，同時，今年來醫療產品挹注業績也持續走高，同時，統計今年醫療應用的出貨比重上升，前三季營收占比衝上 30%，公司對這個業務區塊的後續成長性看好外，總經理江鴻佑對於車載應用市場也表示已經在萌芽。

江鴻佑指出，韋僑已取得 TS 16949 的認證，目前韋僑並已取得兩個專案進行開發中，雖然車載產品認證期長，但專案的導入開發，也等於是韋僑切入此一領域的進入萌芽階段。

專業研發及生產 RFID 無線射頻識別電子標籤的韋僑最新統計顯示，2023 年前三季營收 11.2 億元，年增 18.44%，其中，醫材專案需求隨客戶推廣逐漸年增，銷售金額增加，而 RFID Tag 銷售也走高，整體占比提升至 30%，也為歷年來營收占比新高，董事長曾穎堂預估明年在對這個業務區塊業績將持續成長。

醫療應用 RFID 無線射頻識別電子標籤的產品特性在於要求安全特性之外，對抗水、抗金屬等特殊要求也高，產品認證期也長，但產品多屬限期訂單，銷售穩定度也相對高。

韋僑對於 2024 年整體營運成長看法正向，除了持續鎖定醫療應用的成長之外，另注目工控及車用市場之外，也將加強冷鏈物流產業應用的布局，江鴻佑指出，韋僑今年遷入新廠，預估在第四季對硬體驗收全部完成，接下來將持續強化生產包括更進一步的自動化、智慧化生產軟體的布局；同時，針對冷鏈物流開發出耐低溫的 RFID 產品，第四季完成量產機台準備作業進入生產。



韋僑 2023 年前三季營收 11.2 億元，毛利率 31.28%，年增 1.22 個百分點，稅後純益 1.5 億元，年增 12.75%，每股純益爲 3.55 元。