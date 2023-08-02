RFID解決方案供應商韋僑上半年EPS 2.26元 估營收將走高

RFID 解決方案供應商韋僑 (6417-TW) 營收不受消費性電子去化庫存的影響，加以遷入新廠營運挹注，業績也持續走高，韋僑第二季營收 4.14 億元，改寫歷史新高，今 (2) 日韋僑公布最新財報，第二季稅後純益 5547 萬元，上半年稅後純益 9572 萬元，每股純益達 2.26 元，韋僑預估 2023 年營收將逐季攀升。

韋僑 2023 年第二季營收 4.14 億元，毛利率 30.54%，季減 1.12 個百分點，年增 1.35 個百分點，第二季稅後純益 5547 萬元，季增 37.82%，年增 37.67%，每股純益爲 1.31 元。

韋僑 2023 年上半年營收 7.43 億元，毛利率爲 31.04%，年增 6.76 個百分點，稅後純益 9572 萬元，年增 51.23%，每股純益達 2.26 元

由韋僑投資 13 億元興建的台中大里仁化工業區新廠，已落成啟用。新廠採全面自動化與智慧化生產，整體產能也有機會擴增為原產能兩倍以上，將大幅挹注未來營運成長做好準備。

韋僑台中大里新廠占地 6655 坪，投資金額約 13 億元；全廠不僅導入自動化倉儲，600 多台生產設備也完成機聯網，可發揮全面自動化、智能化生產的效益。韋僑除了持續鎖定醫療、工控及車用市場之外，未來也將加強冷鏈物流產業的佈局。韋僑目前也是全球首家 RFID 廠商取得 ISO 13485 醫療器材及 IATF 16949 汽車行業品質認證者

韋僑預估今年營收將成長 20% 以上。同時，在醫療應用的營收占比在今年預估將超過 30%。韋僑董事長爲曾穎堂，曾穎堂同時也是石英元件廠希華晶體 (2484-TW) 董事長。