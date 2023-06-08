韋僑營運不受消費性電子去庫存影響 5月營收進入高檔區年增26%

RFID 解決方案供應商韋僑 (6417-TW) 營收不受目前消費性電子去化庫存的影響，加以遷入新廠營運挹注，業績也持續走高，韋僑今 (8) 日發布 5 月營收以 1.33 億元創 6 個月來新高，並進入歷史高檔區，月增 4.7%，年增 26.51%，前 5 月營收 5.89 億元，年增 25.26%。

韋僑 2023 年首季營收 3.3 億元，年增 25.35%，毛利率 31.66%，稅後純益 4026 萬元，每股純益 0.95 元。預估今年營收將逐季攀升。

由韋僑投資 13 億元興建的台中大里仁化工業區新廠，已落成啟用。新廠採全面自動化與智慧化生產，整體產能也有機會擴增為原產能兩倍以上，將挹注未來營運成長做好準備。

韋僑台中大里新廠占地 6655 坪，投資金額約 13 億元；全廠不僅導入自動化倉儲，600 多台生產設備也完成機聯網，可發揮全面自動化、智能化生產的效益。韋僑除了持續鎖定醫療、工控及車用市場之外，未來也將加強冷鏈物流產業的佈局。韋僑目前也是全球首家 RFID 廠商取得 ISO 13485 醫療器材及 IATF 16949 汽車行業品質認證者

韋僑 2022 年全年營收 13.15 億元，毛利率 31.67%，年增 3 個百分點，稅後純益 1.9 億元，年增 68.94%，每股純益 4.5 元。擬配發每股現金股利 2.2 元，韋僑預估今年營收將成長 20% 以上。同時，在醫療應用的營收占比在今年預估將超過 30%。

韋僑董事長爲曾穎堂，曾穎堂同時也是石英元件廠希華晶體 (2484-TW) 董事長。