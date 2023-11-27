杏輝醫美與保健品需求增 宜蘭新健康館明年動工

杏輝 (1734-TW) 看準醫美與營養保健食品的需求持續增加，將再宜蘭廠附近新建置千坪的健康館，預計年底前完成建照申請後，明年動工，目標未來每月來客量有 300 部遊覽車。

據了解，杏輝目前的健康館每月來客量約百部遊覽車，預期新健康館完成後，遊覽車來客量有望翻倍增加，此外，旗下明星商品管花肉蓯蓉保健品近期銷售量呈現倍數長，未來相關新產品也會在新健康館展示銷售。

杏輝邁入 45 年，除了持續研發治療用藥與天然產物外，去 (2022) 年開始與宜蘭縣政府合辦杏輝宜蘭馬拉松，推廣運動健康意識，今年已邁入第二年，吸引數千位民眾報名，其中更有 200 位左右醫事專業人員，民眾可放心在專業醫護跑者環繞下陪跑，等於多一層健康保障，成為另類特色，可稱之為「最健康安全的馬拉松」。

杏輝指出，國人健康意識提升、對生活品質要求提升，醫美與營養保健食品需求也不斷增加，公司預先積極佈局推出系列產品。然而運動與健康保健意識同等重要，許多研究顯示，日常規律運動有助於促進腦部血液循環、刺激腦細胞生長，不僅能降低健康者罹患失智的風險，還能減緩生理機能的退化速度。

因此，杏輝近年來不斷舉辦以健康養生為主題的活動，除了以靜態知識型講座外，也透過所舉辦的馬拉松賽事，鼓勵民眾走出戶外、出門運動，為自己的健康預作準備。