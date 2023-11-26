本週操盤筆記：歐美通膨數據、鮑爾等Fed官員談話、OPEC+產量會議

本週重點國際財經大事包含：聯準會 (Fed) 褐皮書、美國第三季國內生產毛額 (GDP) 修訂值、歐美國家通膨數據、製造業採購經理人指數 (PMI) 等。除經濟數據外，以鮑爾 (Jerome Powell) 為首多位 Fed 官員本週將陸續發表談話；歐洲方面由歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 領銜發言；亞太地區有南韓、紐西蘭央行利率決議。市場還將關注延至本週舉行的石油輸出國家組織 (OPEC+) 產量會議。

本週操盤筆記 (1127-1202)

美國 10 月核心 PCE

美國將於週四 (30 日) 公布 10 月個人消費支出物價指數 (PCE)。市場預估，排除食品和能源價格後，10 月核心 PCE 年增率將進一步放緩至 3.5%，月增率估自前一月的 0.3% 降至 0.2%。

數週前公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 顯示，整體 CPI 年增率自 9 月的 3.7% 降至 3.2%，核心 CPI 年增率自 4.2% 放緩至 4.1%，大幅降低投資人對聯準會 (Fed) 在 12 月升息的押注。

若週四出爐的核心 PCE 能夠呈現類似 CPI 的降溫趨勢，Fed 官員將難以反駁市場對於明年中旬左右降息的預期。不過，從聯準會的角度來看，目前距離實現 2% 通膨目標還有很長一段路要走，在通膨進展備受關注的情況下，Fed 官員的發言將影響市場對於 Fed 何時降息的看法。

包含 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)、紐約聯準銀總裁威廉斯 (John Williams)、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee)、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester)、Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 和庫克 (Lisa Cook) 等官員都將於本週發表談話。

其他定於本週公布的重要經濟數據還有 9 月房價指數、10 月營建許可、新屋銷售、第三季國內生產毛額 (GDP) 修訂值和 11 月消費者信心指數等，Fed 經濟褐皮書也將在本週出爐。

歐元區 11 月 CPI

歐元區此前公布 10 月 CPI 年增率從 4.3% 大幅放緩至 2.9%，促使投資人調整對歐洲央行何時可能考慮降息的預期。即使部分決策官員認為利率將進一步上升，央行管理委員會中有愈來愈多核心成員敦促應在升息方面保持謹慎。

市場預期，歐元區 11 月 CPI 年增率將略微放緩至 2.8%。歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 本週將多次發言，歐洲央行首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 也將於週二 (28 日) 發表演說。

OPEC + 產量會議

在主要經濟體 2024 年成長前景疲軟之下，對 OPEC + 即將宣布進一步減產的預期，是近期油價得以獲得支撐的唯一因素。然而，OPEC + 上週意外宣布將原定 11 月 26 日舉行的會議延至週四 (30 日) 舉行後，投資人認為 OPEC + 內部對於是否擴大減產的分歧愈來愈大。

有消息人士透露，會議之所以延期，與沙烏地阿拉伯等國和非洲國家的產量配額之爭有關，包含安哥拉、剛果和奈及利亞等非洲國家，對於大型產油國壓低配額的作法感到不滿。

紐西蘭、南韓央行利率決議

紐西蘭央行將於週三 (29 日) 公布最新利率決議，外界普遍預期，央行將把官方現金利率維持在 5.50%。

即使紐西蘭仍是已開發經濟體當中通膨最高的國家之一，該國通膨正降溫，更重要的是，央行實施的緊縮性貨幣政策正在減緩經濟成長。因此，市場預期央行決策官員可能會表示不需要進一步收緊政策，並將注意力轉向當前利率水準應維持多久。

紐西蘭央行 8 月時便曾預測，利率將在較長一段時間內維持在較高水平，一直到 2024 年底才會小幅降息。

南韓央行利率決議定於週四登場，市場預期央行將繼續維持利率不變。即使將利率維持在限制性水平，南韓 Q3 家庭負債仍持續上升，房貸總額更創下歷史新高。

家庭負債是政策官員關注的一項重要議題，因南韓的家庭負債占國內生產毛額 (GDP) 比重仍高於 100%，是已開發國家中最高。 南韓央行總裁李昌鏞此前警告，一旦家庭負債繼續增加，可能在必要時調整利率。