Fed停止升息+美元走軟 黃金價格觸及6個月新高 穩守每盎斯2000美元

由於美元走軟以及美國升息結束的預期提振了需求，金價周一 (27 日) 觸及 6 個多月新高，堅守在每盎司 2000 美元上方。

截至美東時間周一早上 9:10，現貨黃金上漲 0.38% 至每盎司 2,010.4 美元，創 5 月 16 日以來新高。美國黃金期貨也上漲 0.6% 至 2015 美元。

美元兌一籃子主要貨幣下跌 0.2%，徘徊在上周觸及的 2 個多月低點附近，使得黃金對其他貨幣持有者來說變得更便宜。

OANDA 資深市場分析師埃拉姆 (Craig Erlam) 表示：「金價飛速上漲，真正能解釋這一點的是，它最終大幅突破 2000 美元。」他將這股走勢描述為「純粹技術性」，並受到上周美國通膨數據和就業報告的推動。

金價遠高於 50 日、100 日和 200 日移動均線，距離 2020 年 8 月的歷史高點 2072.49 美元差約 60 美元。

投資者關注周三 (29 日) 公布的修正後美國第 3 季 GDP 數據以及周四 (30 日) 公布的 Fed 首選通膨指標 PCE 物價指數。

Capital.com 金融市場分析師洛達 (Kyle Rodda) 表示：「本周美國的經濟數據無論是成長還是通膨，都將決定金價能否維持在 2000 美元以上。」

最新數據顯示美國通膨放緩，增加了人們對 Fed 提前放鬆貨幣政策的預期。

CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員普遍預計 Fed 將在 12 月維持利率不變，同時預計明年 5 月降息的可能性約為 60%。

較低的利率降低了持有無息資產的機會成本，通常會提振金價。