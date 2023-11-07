亞馬遜連漲7日 AWS、年底購物季仍是隱憂 但華爾街仍喊買

亞馬遜 (AMZN-US) 周一 (6 日) 股價連續第七日收高，創下自 8 月以來連 7 日最大漲幅。

亞馬遜周一收高 0.82% 至每股 139.74 美元，連續 7 日上漲，累積漲幅約 17%，係因該公司公布強勁的第三季財報後，其股價就不斷上漲。

瑞銀分析師 Lloyd Walmsley 周一研究報告寫道：「亞馬遜季度業績穩健，北美零售、國際零售和 AWS 領域的利潤率大幅提高，廣告營收加速增長，且第四季財測高於預期。」

Walmsley 將亞馬遜股票目標價自 178 美元上調至 180 美元，並維持買進評級。

亞馬遜 10 月 27 日公布的第三季獲利和營收超出華爾街預期，但投資者偏重 AWS 的業績表現。財務長 Brian Olsavsky 在財報電話會議上提到，客戶仍普遍力行削減成本而令 AWS 承壓，但也稱銷售成長已在回升。

投資者也擔心年底購物季的消費力道。Olsavsky 在電話會議上表示，消費者對價格較敏感，力求價格下降並減少非必需品的支出。亞馬遜預測第四季營收在 1600 美元至 1670 億美元間，低於 FactSet 查訪分析師共識預期的 1672 億美元。

儘管如此，華爾街仍然看好亞馬遜。在 FactSet 調查的 58 名分析師中，56 人將該股評為「買進」，剩餘 2 人則建議「持有」。

德意志銀行分析師 Lee Horowitz 認為，AWS 即將重新加速，北美營業利益將超出預期，國際業務幾乎可達損益兩平，且營收持續以百分比 2 位數的速度穩定成長，在邁向 2024 年之際，亞馬遜仍是市場上獲利成長最好的企業之一。

Horowitz 將亞馬遜股票評級為「買進」，目標價 175 美元。