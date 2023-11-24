〈金融博覽會〉北富銀獲微軟授權 首家生成式AI+Copilot實驗金融機構

2023 台北國際金融博覽會今 (24) 日盛大登場，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行資訊長張志清指出，公司已經獲得微軟授權進行生成式 AI 搭配 copilot，擴大應用到旗下各子公司，也是全台灣第一家實驗的金融機構，待後續進一步驗證提升準確度後就能進行推廣。

對於最近掀起話題的生成式 AI，張志清表示，北富銀和以前 AI 的做法略有不同， 所以與金管會、銀行公會等主管機關在這方面，都花了非常多的時間來做考量，有密切的合作，希望這項服務能夠合規合法，並保障大家的權益。

張志清透露，生成式 AI 目前較多的運用是在 copilot 上面，它是一個微軟服務，藉由智慧生產力工具賦能企業用戶作業體驗升級，以塑造全新的 AI 工作型態。

張志清表示，透過 copilot，在日常的工作上面，它可以做更多的助理、更多的服務，公司已經去跟微軟爭取，台北富邦銀行大概是目前全台唯一一家，可以做這樣實驗的金融機構，領先其他同業。

張志清指出，透過生成式 AI+copilot 這樣一個實驗性質，來知道說在金融機構裡該怎麼樣有效運用及安全性升級，其他生活應用方面，舉例來說，如果正在使用微軟的 Office，它可以透過語音助理去下指令，像是翻譯、會議記錄等，或是進一步針對內容做分析等。

至於準確度方面，張志清說，因為 copilot 是從國外出來的，在台灣北富銀是第一家在做的，因此，像是繁體中文的使用或資料的正確率，都是需要再驗證的，因為某些場景會有一些不同，準確率可能會比較低一點，待進一步驗證與實驗後， 就會擴大來實施。

張志清說明，對於旗下子公司來說，像是人壽保單簽核都會有幫助，銀行也有做這樣的實驗，至於客服這塊，目前來講，可能還沒有辦法有明顯成效，因為消費者對客服時，若使用生成式 AI，大家可能感覺上會比較不佳，後續還需要慎重的去評估。

張志清致詞時表示，北富銀今年展覽主題為 Run for Green 奔向綠色，響應淨零減碳，首先在資料中心方面，由於現在是數位化時代，所有的資料處理或是系統的運作，全部都要透過資料中心處理，它本身用電量也是占北富行的 20% 左右，是非常龐大的用電量，因此，自 2017 年開始，就在所有的資料中心該怎麼樣做一個更好的運用及耗電量，整個空調的搭配上做很多的改善。

張志清說，希望能夠達到智慧監控目標，讓節能更有感，智慧資料中心一般人其實非常少去接觸到，希望在大家看不到的地方能夠把事情做得更好，這代表富邦的精神。

數位創新方面，富邦推出人壽百寶箱，希望透過視覺化的分析，讓 user 或客戶能夠更了解自己在保險這一方面的需求，以及自身的缺口在哪，另外，產險方面也做了遠距的投保，主要因為在疫情時期，發現有很多零接觸的需求，因此，使用視訊投保讓客戶能更快地滿足需求。