興富發逐步聚焦商辦市場 並在北中南規劃微型辦公室產品

上市建商興富發 (2542-TW) 今 (2023) 年受到缺工及工程進度因素影響，新屋完工金額 125.65 億元，台中「TOP1 環球經貿中心」及台北「興富發 T1」，興富發副總經理廖昭雄今 (23) 日在法說會指出，興富發 2013 年逐步聚焦商辦產品，預計將再於桃園、台中及高雄推出面積 30-45 坪的微型辦公室商品。

因應後疫情時代新創企業發展，集團推出微型辦公室商品，包含台中「中港惠民二」、台中「惠國 61」、高雄「新興三小段」、高雄「特貿三」，預計在 2027 年以後陸續取得使照，為成長增添動能。

其中以高雄亞灣區的「特貿三」案來看，將全部興建 6 棟建物，除台電及市府各分回 1 棟之外，興富發在此案分回的 4 棟商辦，除 1 棟規劃 70-100 坪的大型辦公室之外，其餘 3 棟將規劃爲 30-40 坪的微型商辦。

廖昭雄指出，商辦的售價較住宅價格爲低，但相對造價也低，如高雄亞灣區的「特貿三」案，原來允許有 50% 作爲住宅使用，但公司的決策則捨棄住宅規劃，全部做為商辦用途，即使以高雄亞灣區以開發 5G、AIoT 的尖端產業進駐，但大型企業仍對週邊協力廠商有需求，這也是規劃微型商辦的訴求對象。

廖昭雄指出，興富發 2023 年完工案包含台中「TOP1 環球經貿中心」總銷 49.96 億元、台北「興富發 T1」總銷 75.69 億元。興富發展望 2024 年，預計將有桃園「站前新鋭」、台中「文心愛悦」、台南「愛琴海」、高雄「興富發博愛」、高雄「愛情河左岸」5 大建案陸續完工，新屋完工金額 359 億元。未來手握 41 筆建案，金額 4485.04 億元。

興富發 2023 年前三季財報營收 370.02 億元，毛利率 35.54%，年增 1.99 個百分點，稅後純益 24.61 億元，年增 84.39%，每股純益 1.35 元。