致命空難近5年後 伊索比亞航空宣布採購更多波音737 Max客機

伊索比亞航空周二 (14 日) 宣布訂購波音 (BA-US) 737-8 MAX 窄體噴射機，距 2019 年 MAX 飛機致命墜機事故導致全球機隊停飛已近 5 年。

2019 年 3 月，衣索比亞航空一架 737 MAX 飛機從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴起飛後不久墜毀，機上 157 名乘客和機組人員全數罹難。在此之前 5 個月，印尼獅航 737 MAX 客機在印尼爪哇海墜毀，機上 189 人全部罹難。

這兩起事故暴露了飛機系統問題，讓該機型在全球遭到停飛，給波音造成約 200 億美元的損失，並引發法庭訴訟，暴露出認證流程的缺陷。

伊索比亞航空執行長 Mesfin Tasew 表示：「我們相信我們已經檢查並確認該飛機的設計缺陷已被波音公司完全糾正。」他宣布訂購 20 架 737 噴射機和 11 架 787-9 夢幻機。

他說，「我們對這架飛機恢復了信心。」

Tasew 表示，伊索比亞航空預計將行使選擇權採購另外 21 架窄體飛機。它還擁有購買另外 15 架 787-9 夢幻機的選擇權。

他表示，該航空公司將在未來幾個月內宣布訂購廣體飛機，可能是波音 777X 或空中巴士 A350，但拒絕透露將訂購多少架廣體飛機。