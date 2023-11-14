CPI 數據今晚揭曉! 輝達下一代AI超級晶片來了! 波音有望在杜拜航展奪大單! 家得寶季報今晚揭曉!

一、 美股盤前市場新聞和投資焦點

1. 美股期指盤前表現 (台北時間下午 5 點 13 分)：

道瓊指數：上漲 44 點，漲幅 0.13% 至 34429。

那斯達克 100 指數：上漲 56.75，漲幅 0.37% 至 15603.75。

標普 500 指數：上漲 9.75，漲幅 0.22% 至 4435.00。

【今日總經數據】歐元區 Q3 GDP 成長率、美國 10 月 CPI。

■ 延伸閱讀推薦：存股就是一直存嗎？怎麼樣才是好的標的？

二、美股盤前關注重點

1. 杜拜航展登場，波音有望奪大單：

杜拜航空展於昨日拉開序幕，市場消息人士表示此次航展波音 (BA.US) 的 777X 有望獲得百億美元訂單。其中包含包括阿聯酋航空 (Emirates) 以及廉價航空公司杜拜航空(flyDubai)。

波音 777X 為波音商用飛機波音 777 系列中最新系列的遠程、寬體、雙引擎噴氣式客機，為全球最大的雙發噴射機，最初於 2020 年開始交付，但至今已多次延宕，首次交付時間已延遲至 2025 年初。

阿聯酋航空作為全球最大的寬體噴氣式客機用戶，縱使交付期不斷地往後移，仍一再表示希望購買該款新機以取代現有的 777 型號飛機。截至今日，阿蓮求航空已訂購 155 架 777X 新機。

■ 延伸閱讀推薦：

【豐學 PRIME】歡慶上線，總經、產業、個股等資訊都幫你準備好了！限時免費中

2. 特斯拉將翻倍從印度進口零件、於泰國設廠，特斯拉中國區 Model 3/Y 漲價：

印度商業和工業部長 Piyush Goyal 昨日訪問美國加利福尼亞州的特斯拉 (TSLA.US) 工廠時表示，特斯拉正從印度進口的零件量增加一倍。

泰國總理近期表示，特斯拉將訪問泰國已評估工廠選址，在 2024 年 Q1 之前做出投資決定。

據特斯拉中國微博消息顯示，即日起，特斯拉的 Model Y 和 Model 3 售價將上調。Model 3 後輪驅動版價格從 25.99 萬元上調至 26.14 萬元，調漲 1500 元。Model Y 後輪驅動板價格從 26.39 萬元上調至 26.64 萬元，調漲 2500 元。

(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

■推薦延伸閱讀

1. 新手如何買股票｜從網路開戶到下單委託，買進第一支台股！

2. 股票買賣點怎麼看？MACD 指標是什麼？｜新手技術分析

3.KD 指標怎麼看？KD 黃金交叉是什麼意思、能看出轉折點