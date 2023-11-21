華爾街再次追捧波音 近8成分析師喊買 德銀：潛在漲幅25%

德意志銀行不再旁觀而是推薦波音公司 (BA-US)，激勵該股周一 (20 日) 漲逾 4%，主要係因波音商用飛機交付量增加。

德意志銀行分析師 Scott Deuschle 將波音股票的評級自「續抱」上調至「買進」，目標價從 204 美元升至 270 美元，較現行股價隱含漲幅約 25%。波音周一上漲 4.65%，收每股 217.71 美元。今年迄今上漲約 9%，過去 12 個月上漲約 20%。

該分析指出，波音的飛機交付量正在增長，而這意味更好的收益和自由現金流。 波音 2022 年交付 480 架噴射機。今年預計交付 520 架，未來 3 年 (2024-2026) 分別預定交付 700 架、800 架和 820 架。

未來幾年，商用噴射機的交付量最終將超過 2018 年交付量峰值 806 架。(該年後，除了發生新冠病毒疫情，波音也因 737 MAX 兩起致命空難而在 2019 年 3 月至 2020 年 11 月間全球停飛。) 兩起事故都與飛行控制軟體未如預期運作有關。

根據道瓊市場數據，近期的上漲動力令波音 11 月迄今上漲 17%，過去 9 個交易日中有 8 日走高。

根據 FactSet 數據，納入新評級計算，76% 分析師將波音股票評為「買進」，而 S&P 500 指數的買進評級平均率約 55%，而波音股的平均目標價約 243 美元。

Deuschle 今年 9 月來到德意志並追蹤波音，給予「續抱」評級和 204 美元的目標價。今年稍早他在瑞信，當時也給予波音「續抱」評級。Deuschle 立場的轉變示意著華爾街近期趨勢──波音再度受分析師青睞。今年 9 月僅約 59% 分析師將波音股票評為「買進」，但波音近期幾周又獲得 6 個買進評級。

9 月的平均目標價事實上略高於 256 美元。3 年前接近 737 MAX 停飛和新冠病毒疫情最嚴重之際，只有 43% 分析師將股票評級定為「買進」，當時平均目標價約 228 美元。