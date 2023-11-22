美上周初領失業金人數降至20.9萬 創6月以來最大降幅

美國勞工部周三 (22 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數降幅創 6 月以來最大，表明感恩節假期前企業廣泛的留住員工跡象。另外上周續領失業金人數出現兩個月來首次下滑，但仍在兩年高點徘徊。

美上周未調整失業金人數創 4 個月來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

截至 11 月 18 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.9 萬人，遠低市場預期的 22.5 萬人，也低於修正後前值 23.3 萬人，4 周移動平均值報 22 萬人，不過未經調整初領失業金人數報 23.87 萬人，升至 4 個月新高。

截至 11 月 11 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 184 萬人，較修正後前值 186.2 萬人減少 2.2 萬人，遠低市場預期的 187.5 萬人，4 周移動平均值報 183.675 萬人。值得注意的是，未經調整續領失業金人數創 4 個月來最大增幅。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管上周初領失業金人數有所下降，但總申請人數呈上升趨勢。聯準會 (Fed) 日前公布的會議紀錄顯示，決策者正在尋找就業市場進一步走軟的條件，好實現讓通膨回到 2% 的目標。

同日另一份報告顯示，美國 10 月份耐久財訂單降幅超過預期，表明工廠生產將缺乏動力。

市場分析指出，感恩節假期前非典型的保留員工現象解釋了經季節性調整後的失業救濟金申請人數下降原因。經過一周的波動後，續領失業金的人數上升的趨勢透露，失業者越來越難找到工作。