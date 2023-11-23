趙長鵬認罪請辭 幣安24小時內遭撤資近10億美元

路透周三 (22 日) 報導，過去 24 小時內，投資人從加密貨幣交易所幣安 (Binance) 撤資約 9.56 億美元。此前，幣安執行長趙長鵬坦承洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控，將面臨牢獄之災。

幣安支付 43 億美元巨額罰款引投資人擔憂

根據幣安與美國司法部的全面協議，幣安將向美國當局支付 43 億美元，而這引起投資人對這家全球最大加密貨幣交易所未來的質疑，也意味著這個被醜聞困擾的加密行業遭受了又一次打擊。該公司表示，現任區域市場總負責人 Richard Teng 將接替趙長鵬任職執行長。

加密貨幣分析平台 Nansen 數據 (不包括比特幣流量) 顯示，一些投資人對這一消息感到不安，並從交易所撤出資產。儘管如此，Nansen 表示幣安平台仍有超過 650 億美元的資產。

Nansen 分析師說，自公告發布以來，幣安出現了大量資金外流，但相對於他們的總持有量而言是相當小的。相較之下，上述規模不及美國證券交易委員會 (SEC) 控告幣安及其美國子公司所造成的 14.3 億美元撤資。

對於上述報導，幣安沒有立即回應置評請求，但該交易所在昨日表示，已努力解決問題，並已變得更強大、更安全，甚至更有保障。趙長鵬的律師對此也並未回應置評請求，這位一手打造全球最大加密貨幣交易所的人在昨日認罪。

幣安隱瞞多起違法交易

美國當局表示，幣安涉嫌的罪行中，該平台隱瞞逾 10 萬筆可疑交易，包括與美國稱為恐怖組織的組織——哈瑪斯、蓋達組織 (al Qaeda)、ISIS——的交易。

另外當局還指出，該交易所也從未報告過與專門出售兒童性虐待材料的網站的交易，並且是勒索軟體收益的最大接受者之一。

專家估趙長鵬最久關不超過一年

趙長鵬昨日在西雅圖的一家法庭上認罪並支付 5000 萬美元的罰款。根據聯邦指導方針，趙長鵬將面臨最高 18 個月的監禁，他同意不對超過 18 個月的刑期提出上訴。

一份法庭文件顯示，趙長鵬支付了 1.75 億美元的保釋金，另有 1,500 萬美元存在一個信託帳戶中。他同意在宣判前 14 天返回美國，但目前無法掌握他的下落。

不過一些法律專家援引加密貨幣交易所 BitMEX 前執行長 Arthur Hayes 的案例表示，趙長鵬的刑期可能不會超過一年，甚至可能更短。

據了解，Hayes 承認違反反洗錢規定，最終在 2022 年被判處 6 個月的牢獄之災，儘管政府希望在 6 到 12 個月的指導方針之外繼續服刑。另外該公司其他被指控的高層也沒有被判入獄。

有法律專家指出，檢察官可能會根據事實以更嚴重的罪行起訴趙長鵬，並判處更重的刑罰，但必須權衡這與他留在國外以避免被捕的可能性。