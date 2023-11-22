2024 ISSCC台灣16篇論文入選 台積電、聯發科大贏家

國際固態電路研討會 (ISSCC) 今 (22) 日舉行記者會，宣布台灣今年共有 16 篇論文入選，其中，陽明交通大學入選 3 篇、清華大學入選 3 篇、臺灣大學入選 2 篇、成功大學 1 篇；業界則有台積電 (2330-TW) 獲選 4 篇、聯發科 (2454-TW) 獲選 3 篇。

ISSCC 是全球固態電路設計領域旗艦級會議，有晶片設計領域奧林匹克大會之稱，匯集全球最優秀的半導體專家和研究人員分享創新技術和科研成果，此次台灣入選 16 篇，象徵團隊在國際舞台展現創新堅實的科研實力。

台積電此次記憶體設計方案處團隊成功設計業界第一個 12 奈米 RRAM IP，可用於低功耗微型控制器，特別適用於物聯網應用，也另外開發高密度磁電阻式記憶體，在無電源供應情況下，可暫時維持儲存資料以減少功耗，另一研發團隊則開發出以金屬電阻做為熱感元件的熱感應器設計，可用於商用 IC，降低如手機因高熱造成當機。

聯發科計算與人工智能技術群設計出應用於手機多核心處理器的全數位實時電流感測技術，大幅提升手機效能，類比音頻團隊則是開發出兼具高解析度與低功耗的 H 類耳機音頻放大器，可兼顧極佳音樂品質並延長電池使用時間。

另外，聯發科攜手台積電開發「神經視覺增強引擎」創新技術，實現高效能、低功耗優越視覺效果。

陽明交通大學由電機系陳科宏講座教授團隊與晶炫半導體、瑞昱 (2379-TW) 合作囊括 3 篇論文，在電動車充電、低軌道衛星電力系統皆有創新技術發展。

清華大學由電機系張孟凡教授團隊獲選 2 篇、彭朋瑞教授團隊獲選 1 篇，張教授在電阻式記憶體內計算技術，擁有全球最多位元的輸入 / 權重 / 輸出運算能力，在延遲、輸出精度以及能源消耗表現均超越所有過去的架構。

彭教授則是在 28 奈米製程下開發出最省電且超過 100Gb/s 速率之傳收機，為高階 AI 伺服器的晶片間互聯介面提供低成本、低功耗的選擇。

臺灣大學 2 篇論文皆為電子所楊家驤教授團隊產出，提出未來可應用於低軌衛星、無人機、高鐵等之高速移動無線通訊系統，以及應用於大規模自動導引最佳化之量子啟發式數位退火處理器晶片。

成功大學入選論文是由電機系張順志教授團隊提出一個高解析度類比數位轉換晶片，可達到高品質轉換訊號，大幅降低電池電量消耗。