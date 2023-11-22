能率搶攻車用市場擬啟動併購計畫 正與日系供應商洽談

機殼暨車用廠能率 (5392-TW) 昨 (21) 日召開法說，受到車用事業成長，第三季營收、毛利率皆創新高。能率表示，目前正在規劃車用領域的併購計畫，且已與 1 至 2 家日系供應商接洽，希望明年能有好結果。

從營運比重來看，日系車用事業群達 52%，電動工具事業說佔 25%，辦公用機器零件事業群約佔 18%，通販事業佔比則約 28%。能率指出，目前車用事業相關業務佔整體營收超過五成，是能率最核心的發展重點，預估未來比重將持續擴大。

能率進一步說明海外及車用相關布局，日本名古屋工廠預計 2024 年就能投產，有望挹注明年營收獲利。另外，為因應東南亞電動車市場發展，將到泰國擴大布局。而 New EV 相關零組件也在持續開發中。

能率第三季營收 25.54 億元，季增 12.2%，年減 3.7%。毛利率 17.6%，季增 2.1 個百分點，年增 2.3 個百分點。營益率 2.9%，較上季由負轉正，年增 2.6 個百分點。稅後純益 0.18 億元，季減 80.6%，較去年同期轉盈，每股純益 0.11 元。

能率前三季營收 68.77 億元，年減 14%，毛利率 15.4%，年增 0.5 個百分點，營益率 - 0.7%，年減 0.5 個百分點。稅後純益 0.7 億元，較去年轉盈，每股純益 0.42 元。