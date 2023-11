2024 高息高通膨時代 掌握外匯黃金新機遇

文章亮點:

高息時代,美元反將開始勢微,歐元 1.07 成絕佳買進機會?

日圓貶勢將告終,日圓 151 以上可分批布局?

高利率維持更長時間,2024 上半年放空黃金?

聯準會 11 月利率會議決議維持利率不變,將基準利率走廊維持在 5.25% 至 5.5% 區間,利率依然高居 2001 年以來最高水平,但 11 月再次暫停升息,也是本輪升息循環以來首見連續 2 個月不升息的情況,雖然聯準會仍舊重申對於 2.0% 通膨目標的堅持,但聯準會也已開始轉向評估「高利率對經濟和金融環境的影響」,這暗示聯準會再次升息的可能性已經不大,12 月會議幾乎可以確認本輪升息循環的利率高點就將落在 5.25-5.50%。

自聯準會 9 月會議展現鷹派姿態以來,拉動美國 10 年期公債殖利率激升、並一度升破 5% 大關,但聯準會 11 月最新聲明中暗示,近期美債殖利率的上升可能會對經濟和通膨造成壓力,該聲明寫道:「家庭和企業的金融和信貸狀況收緊可能會對經濟活動、就業和通膨造成壓力。」這顯示聯準會認同長天期美債殖利率的大幅上升之後,已對美國經濟和金融市場造成升息效果,故從 11 月聲明觀察,聯準會 12 月會議高機率也已無法升息。

聯準會 11 月利率會議如期再次暫停升息,從聲明來看,本次會議聲明整體趨「鴿」,因聲明內的措辭調整暗示聯準會對當前的利率水準保持滿意,並願意繼續停下升息腳步,以評估高利率對經濟和金融環境的宏觀滯後影響。

以下為「英皇金融集團」為投資人整理,聯準會 11 月會議的重要看點:

1. 聲明並未釋放更強鷹派訊號,反提及要注意貨幣政策滯後性:

相比於 9 月會議紀要,11 月會議聲明變化不大,提出繼續觀察緊縮性的金融環境對於家庭和商業的影響 (Tighter credit conditions for households and businesses are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation)。

此外,11 月會議聲明重申 6 月表述,「在確定適當的額外政策緊縮程度時,委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性,以及經濟和金融狀況」,聯準會並未調整相關措辭,也顯示聯準會謹慎的對待當前的通膨和經濟環境。

2. 承認長債利率走升,已造成升息效果:

鮑爾在會後記者會上承認,自 9 月會議以來長天期美債殖利率的大幅上升,已經造成美國金融環境收緊,提及升息已接近終點,但聯準會依然要謹慎行事。

鮑爾在記者會上提到:「美國公債殖利率的上升導致家庭和企業的借貸成本上升,如果緊縮政策持續存在,這些成本上升將對經濟活動造成壓力 (These higher Treasury yields are showing through to higher borrowing costs for households and businesses. Those higher costs are going to weigh on economic activity to the extent this tightening persists)」。

鮑爾同時提出,聯準會官員普遍認為已接近結束本輪升息循環,雖然鮑爾也保持了較為謹慎的措辭,表明接下來仍然要以經濟數據作為依據決定,反映未來仍需要「一會一議」,但相關措詞已經驅動了市場開始計入對於升息結束的預期。

整體 11 月會議看,雖然聯準會升息循環已在 11 月確認觸頂,但後續降息時點仍舊相當遙遠,預計未來 6 個月聯準會的貨幣政策將維持高利率一段更長時間 (Higher for longer),美國經濟還需要繼續忍受較長時間的高利率環境,但雖然有高利率壓制,當前美國經濟仍舊韌性十足,呈現出「軟著陸」的特徵,進入衰退機率較低,因不僅初請失業金持續低於 30 萬人的警戒水平、失業率也持續低於 4.0% 的自然失業率水準,意即美國經濟在經歷了高壓升息之後,目前仍舊是「充份就業」的健康狀態。

白:美國初請失業金人數 黃:30 萬人警戒水位 圖片來源:Bloomberg

