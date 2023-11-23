〈台幣〉外資感恩節放假去 交投淡貶轉升收31.545元

美元指數止跌回升，亞洲資金派對暫歇，新台幣兌美元匯率今 (23) 日盤中一度貶破 31.6 元關卡，但市場觀望氣氛濃厚，外資雙向進出，匯價由貶轉升，終場收在 31.545 元，升值 5 分，台北及元太外匯兩市成交值合計僅 12.535 億美元。匯銀人士指出，由於美國感恩節的關係，外資準備放假，整體匯市交投偏淡。

新台幣兌美元匯率今天盤中最低下探 31.645 元、貶值 5 分，最高來到 31.53 元、升值 6.5 分，高低震盪逾 1 角，終場以 31.545 元作收，升值 5 分，台北外匯市場成交金額 9.04 億美元，元太外匯市場成交金額 3.495 億美元，量能明顯萎縮。

匯銀人士表示，今天上午外資有部分匯出，使得新台幣匯率貶勢稍重，但出口商偏向觀望，下午外資偏向匯入，進口商也抱持觀望態度，幾乎沒有什麼美元買盤了，加上央行盤中、尾盤都有進行一些調節，整體來說，匯市交投偏淡。

觀察主要亞幣對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 點，韓元升值 0.23%，新台幣與人民幣升值 0.16%，新加坡幣也小升 0.05%，日元則貶值 0.13%，越南盾貶值 0.16%。美元指數小漲 0.02%，歐元微貶 0.01%。

美國股市周四因感恩節休市一天，接下來就是購物節黑色星期五，美股於美東時間下午 1 點休市，債市則交易到下午 2 點。