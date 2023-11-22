群益樂估明年聯準會將降息 台股高點上看 18500 點

群益金融集團今 (22) 日舉辦 2024 全球展望說明會，樂觀預期明年台股有望上看 18500 點，在第一季測試低點後，第二季止穩，而後隨著降息循環啟動，指數逐季緩漲。

群益認為，明年聯準會降息可期，但要看實際經濟數據變化，預料美國總統選舉議題會貫穿全年，而美中關係從競合到對抗牽動台灣政經環境，同時，美元指數牽動新興市場資金流向。

投資策略上，外資將依美股表現增減持台灣科技股。

另一方面，群益也提到，高股息 ETF 規模持續擴大，最大價值是指數回檔修正時提供穩定低檔買盤。

從電子產業投資焦點來看，群益預期明年終端產品需求將逐步回升，隨著 Fabless 庫存調整告一段落，上游半導體產能利用將隨之提升，生成式 AI 崛起將帶動上下供應鏈的發展，AI 伺服器進入高速成長期，整體伺服器市場今年衰退、明年重回成長。

同時，筆電市場明年起有望進入換機周期，需求觸底回溫，至於手機市場則起色不大，折疊型智慧手機為亮點，手機軸承商機動能大。

此外，群益看好，電動車明年仍將維持高成長趨勢，擴展公共充電站與充電樁數量是主要題材。

傳產方面，群益看好金融、重電和運動休閒題材；其中， 巴黎協定後，台灣因設定淨零碳排目標帶動基建計畫，重電建置需求持續升溫。

明年巴黎將舉辦奧運，可望吸引市場資金流入運動類股推升股價。