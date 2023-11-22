打造職涯圓夢舞台 新光人壽擴大招募核保理賠專才

新光人壽長期注重人才培育及專業提升，為厚植企業人力資本，穩固永續經營根基，今年將以優於業界平均起薪，擴大招募核保及理賠雙領域專業人才 (MA)，並提供完整培育養成計畫及升遷管道，預計 12 月 2 日舉辦招募說明會，邀請各路優秀年輕世代加入新光大展長才，攜手開創人生無限可能。

新光人壽聚焦培育核保、理賠專業人才作為下個世代儲備幹部，招募規劃四周核保、理賠教育訓練學程為職前訓練，並安排壽險管理、金融專業及共通職能等課程，讓無經驗的求職者可輕鬆上手以完備學用合一；同時，每位新進同仁都會安排一位菁英同仁擔任導師，制定明確工作任務與目標，傾囊相授知識與經驗，引領新人逐步熟悉職場環境。

此外，透過計畫錄取的人員，也享有綠色職涯晉升通道，只要通過核保、理賠雙領域歷練，最快二年可晉升，無經驗者敘薪四萬元起，如具相關經驗或核保、理賠證照者另優給敘薪。希望透過精實培訓制度、菁英領航制度、綠色職涯發展及具市場競爭力薪資等多樣特色，積極培養年輕世代，並鼓勵新鮮人勇於挑戰，把握舞台揮灑本領。

新光人壽成立 60 周年，深知優秀員工為企業的資本，向來注重人才發展及培育，提供完善職涯發展體系、訓練資源及完善貼心的員工福利，並建立 DEI(Diversity 多元、Equity 公平、Inclusion 共融) 職場文化，打造健康安全的幸福職場，更多次榮獲保險卓越獎「人才培訓卓越獎」及保險龍鳳獎「財金保險系所應屆畢業生」最嚮往的壽險公司等殊榮，近年也被 RGA 再保公司評比「理賠同儕評估服務」為滿意，且為亞洲排名前 25% 的肯定。

為讓求職者更瞭解此次招募計畫，新光人壽將在 12 月 2 日舉辦招募說明會，完整說明招募與人才培育計畫，預計招募 30 名，收件截止至 12 月 22 日止，更多招募訊息請上本招募網頁瀏覽，歡迎大學以上畢業法律系、保險系、風險管理與保險系、保險金融管理系或醫護相關背景人才加入新光一同成長，共創佳績。

核保、理賠雙領域專業人才計畫特色 精實培訓制度 核保、理賠雙領域教育訓練學程

壽險管理、金融專業、數位金融等課程

職場軟實力技能養成課程 菁英領航制度 精選優質領航員 (Mentor)，手把手帶領適應職場

定期面談給予回饋與改善計畫

輔導考取核保、理賠人員證照 綠色職涯發展 核保、理賠雙領域深耕

參與專案工作強化歷練強度，經評核最快二年可晉升

鼓勵多元歷練壽險管理相關領域 具競爭力薪資 無經驗者 40,000 元起

取得核保理賠專業證照一次性獎勵金 $ 18,000 元

18,000 元 連續三年新人保障調薪制度最高 $3,100 元 / 3 年

敘薪依學歷及核保、理賠人員證照優給

●核保理賠專業人才招募網頁

https://active.skl.com.tw/RE202303124

●新光人壽招募說明會

活動時間：2023/12/2 星期六 14:00-16:00

活動地點：新北市板橋區中山路一段 141 號

(近板橋捷運站 2 號出口、板橋小遠百對面)

報名連結：https://sc.skl.com.tw/s/wez4O

(報名成功後，統一 Mail 發送邀請通知，敬請留意。當日須持電子邀請函入場)