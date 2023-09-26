群益提三個理由 樂估Q4台股有望上看18500點

群益金融集團今 (26) 日舉辦 2023 年第四季投資展望說明會，認為隨著景氣逐漸脫離谷底、全球央行緊縮貨幣政策結束，加上選前有望上演選舉政策利多行情，預估第四季指數高點可望挑戰 18500 點，距離目前大盤點位有多達 2200 點的上漲空間。

群益投顧認為，波段行情蓄勢待發，原因是過去 30 年台股第四季平均漲幅 6.7%，而總統大選在 1 月舉行，選前也可望上演選舉政策利多行情，預估第四季指數高點有望挑戰 18500 點，且強勢股表現空間遠大於指數。

而行情啟動關鍵包括台積電 (2330-TW) 利空鈍化，美元指數回落帶動資金動能。

電子產業方面，群益仍看好生成式 AI 帶動的相關供應鏈，另一方面，只要記憶體價格止跌，相關業者獲利能力可望顯著提升。

近期 iPhone 15 系列推出，群益看好，帶領低迷全年的手機供應鏈迎接旺季動能。

而傳產方面，群益主要看好四大方向，包括軍用航太、生技、運動休閒以及散裝。

群益認為，因應美中戰略競爭對亞太安全環境影響，亞太各國除了採購強化自身軍備外，台灣也調整國防政策，落實國防自主和國機國造，帶來龐大商機。

此外，據 AAIC 的資料，預估 2050 年全球將有超過 1.52 億人患有阿茲海默症或失智症，醫療潛在商機大。

疫後運動休閒風潮盛行，再加上 2024 年巴黎奧運舉辦在即，運動相關產品將持續熱銷。

至於散裝，隨著環保法規趨嚴提高拆船意願，再加上供給面並未大幅增加，產業結構進一步好轉，有利支撐運價上漲。