鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估上修至2.99元，預估目標價為56.25元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東元(1504-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.99元上修至2.99元，其中最高估值3.38元，最低估值2.78元，預估目標價為56.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.38
|3.79
|3.97
|最低值
|2.78
|2.95
|3.68
|平均值
|3.01
|3.35
|3.83
|中位數
|2.99
|3.38
|3.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|61,300,000
|67,341,000
|76,942,000
|最低值
|59,691,000
|61,804,000
|74,281,000
|平均值
|60,509,670
|64,759,000
|75,611,500
|中位數
|60,326,000
|64,965,500
|75,611,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.64
|2.38
|1.81
|1.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,315,216
|52,557,027
|45,823,430
|47,909,358
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。