〈焦點股〉東元明年營運穩健成長 股價逆勢上攻收復月線

儘管各界對明年國際情勢保守看待，不過東元 (1504-TW) 仍看好旗下三大事業將維持穩健成長態勢，加上印度新廠預計本 (11) 月底啟用，再挹注成長動能，今 (20) 日股價逆勢反彈上攻，最高登上 47.25 元，上漲 3.3%，收復月線。

展望東元三大事業，機電系統事業以歐洲與中國市場較保守看待、美洲今年成長力道放緩，明年雖然成長同樣趨緩但不至於衰退；智慧能源事業在國內政策支持與能源轉型趨勢下，明年相關工程的成長性可以期待；智慧生活事業今年會是谷底，明年相關營收有望回升。

至於三大事業第四季表現，機電系統營收有望季增、較去年同期持平；智慧能源營收則會呈現雙減；智慧生活營收估季減、年增；整體第四季毛利率會與第三季相當、較去年同期增加。

東元印度廠目標年底前可以生產，將供應小馬達、車用動力系統等給當地經銷商與在地客戶，明年業績有望進一步放大。此外，除了生產 IE3 馬達外，目前有與 EV 車廠洽談，若此合作案順利完成，印度廠效益很快會顯現。

東元第三季稅後純益 9.8 億元，季減 53.8%、年減 9.4%，每股純益 0.47 元；前三季稅後純益 47.37 億元，年增 93.1%，每股純益 2.25 元。