美國10月成屋銷售連續第五個月下滑 創逾13年新低

由於抵押貸款利率升至 20 年來新高且房源短缺讓買家撤離市場，美國 10 月成屋銷售降至逾 13 年來新低。

美國 10 月成屋銷售降至逾 13 年來新低。(圖：ZeroHedge)

全美房地產經紀人協會 (NAR) 周二 (21 日) 公布數據顯示，10 月成屋銷售下滑 4.1%，經季節因素調整後年率為 379 萬戶，為 2010 年 8 月以來最低。兩項數據均遠低於華爾街分析師預期的下滑 1.5% 與 390 萬戶。

10 月成屋銷售經季節因素調整後年率為 379 萬戶，為 2010 年 8 月以來最低。(圖：ZeroHedge)

截至 10 月底，全美有 115 萬戶待售房屋，雖較 9 月攀升，但仍為 1999 年有記錄以來 10 月份同期的庫存最低水準。按照目前的銷售速度計算，需要 3.6 個月的時間消耗掉市場上的供應量，低於 5 個月的存銷比，表明市場供應緊張。

供應短缺繼續推動買家競價和房價上漲。10 月份售出房屋的中位價為 39.18 萬美元，比去年 10 月份成長 3.4%，是 1999 年有記錄以來最高的 10 月房價。

(圖：ZeroHedge)

另外，全美有大約 66% 的成屋上市時間不到一個月便售出，表明需求強勁。10 月份房產平均掛牌天數為 23 天，較 9 月略有上升。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 表示，幸運的是房貸利率已連續第三周下滑，刺激購買興趣。儘管成屋庫存現在有限，但預估住房庫存將在今年冬天之後並進入春季有所改善。

近三分之一的房屋最終售價高於標價，這表明一個房子收到多個報價的情況時有發生，特別是對於起步房和中等價位的房屋來說。

在過戶時計算，成屋銷售約占美國房產市場銷售量的 90%。通常在過戶前的一兩個月簽訂合約，因此 10 月份的銷售數據主要反映了 9 月和 8 月的購買決定。新屋銷售數據基於合約簽署時計算，該數據將於下周公布。

美國 10 年期公債殖利率跌逾 2.1 個基點，在美國成屋銷售數據公布後回落至 4.4% 下方，繼續脫離美股盤前漲至的日高 4.43%。