Cruise高層大換血 執行長甫下台 聯合創辦人也跟著出走

通用汽車 (GM-US) 旗下機器人出租車部門 Cruise 周一 (20 日) 表示，聯合創始人兼首席產品長 Daniel Kan 已辭職，此前一日執行長 Kyle Vogt 率先辭職。

Kan 在 Slack 訊息中宣布辭職，但該公司與 Kan 均沒有提供其他細節資訊。

根據 Kan 向員工傳達的訊息，Cruise 過去曾每周提供 1 萬趟乘車服務。「我相信 Cruise 很快能再次實現此目標。」

由於多次發生事故，Cruise 先前已遭美國加州機動車輛管理局 (DMV) 撤銷自動駕駛車的部署和測試許可，該公司也對其美國車隊進行安檢，隨後更是全面暫停公路運作以擴大安檢。

然而，在此動盪時期，高層異動消息卻頻傳，執行長 Vogt 周日率先離職，緊接著周一聯合創始人兼產品長 Daniel Kan 也跟上腳步。

知情人士透露，通用高層 (連同執行長 Mary Barra) 周一在串流視訊會議上並沒有緩解員工擔憂的舉措，沒有回答員工列出的一長串問題，例如公司未來，以及一項旨在阻止股票轉售的計畫。與會者批評通用高層在會議上根本沒談任何實質內容。

同樣，38 歲的 Vogt 在辭職聲明中也幾乎沒有任何解釋。Kan 周一也沒有立即回應置評請求。