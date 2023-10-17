美國NHTSA調查通用汽車自駕部門Cruise道路行人事故

美國監管機構收到有關車輛在道路上未對行人採取適當謹慎措施的事件報告，正對通用汽車 (GM-US) 的 Cruise 自駕車部門進行調查。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，這些報告涉及配備自駕系統的車輛侵入或進入道路的行人。可能會增加車輛撞擊行人的風險，導致嚴重受傷或死亡。

NHTSA 缺陷調查辦公室 (ODI) 表示，已收到兩起涉及 Cruise 車輛造成行人受傷的報告。它還從公開網站的影片中發現另外兩起事件。該辦公室表示，相關行人事件的總數尚不清楚。它自周一 (16 日) 起展開調查。

Cruise 發言人林道 (Hannah Lindow) 發表書面聲明表示：「在行人受傷和死亡人數達到歷史最高水平之際，Cruise 超過 500 萬英里的安全記錄繼續優於同類人類駕駛員。」「Cruise 定期與 NHTSA 溝通，並始終如一。配合 NHTSA 的每一項資訊要求，無論是否與調查相關，而且我們會繼續這樣做。」

ODI 表示，正對相關事件進行調查，以協助確定潛在問題的範圍和嚴重性，包括可能與 ADS 駕駛政策和行人周圍表現相關的因果因素，並全面評估潛在的安全風險。

隨著當局調查該市發生的兩起事故，通用汽車旗下 Cruise 部門 8 月同意將其舊金山機器人計程車車隊削減一半。

在一輛無人駕駛的 Cruise 車輛與一輛未指定的緊急車輛相撞後，加州機動車輛管理局要求減少車隊數量。