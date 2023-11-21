〈財報前瞻〉輝達Q3營收估年增170% 股價在財報前夕創歷史新高

輝達 (NVDA-US) 周一 (20 日) 收漲 2.3%，創歷史新高 504.09 美元。該公司預定周二公布第三季業績，LSEG 分析師預期營收成長將達 170% 以上，第四季甚至可望成長 200%。

在今年生成式人工智慧 (Gen AI) 熱潮中，輝達處於核心地位，迄今股價飆升 245%，遠遠超過 S&P 500 指數中任何其他成分股，且其市值目前為 1.2 兆美元，遠高於 Meta (META-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等。

倘若其財報電話會議上有任何跡象表明生成式 AI 熱情正在降溫，或者一些大客戶改採 AMD (AMD-US) 處理器，或是中國限制對業務產生不利衝擊等消息，恐令這檔大漲中的股票帶來麻煩。

美銀分析師上周表示，市場對輝達第三季的電話會議抱持高度期待。他們將該股評為「買進」，並預期有「高於預期 / 上調」的消息。

美銀指出投資者關注該股的兩大問題：美國對出口中國的限制，和競爭擔憂。

雖然輝達在 AI 圖形處理單元 (GPU) 市場上仍居主導地位，但高價格為其隱憂，讓勁敵 AMD 有漸露頭角的機會。

AMD 執行長蘇姿丰上月底表示，AMD 預期第四季 GPU 營收約 4 億美元，2024 年將超過 20 億美元，其最先進的 AI GPU「MI300X」今年就會開始供貨給一些客戶。

美銀分析師寫道：「輝達需要有力的論點，反駁其 Gen AI 產品太貴的說法。」

輝達上周推出 H200，是專為訓練和部署各種 Gen AI 模型而設計的 GPU，為 H100 的升級版，H100 是 OpenAI 用於訓練其最先進的大型語言模型 GPT-4 Turbo 的晶片。

根據 Raymond James 估計，H100 晶片的成本在 25000 美元到 40000 美元之間，需要數千個晶片一起運作才能在「訓練」的 過程中創建最大模型。

H100 晶片是輝達數據中心集團的一部分，該集團第二季營收飆升 171%，達到 103.2 億美元，約佔營收總額 75%。

根據 FactSet，分析師預期第三季資料中心營收將年增逾 3 倍至 38.3 億美元。而據 LSEG 調查，分析師預期輝達第三季營收總額成長 172%，達到 162 億美元。

根據 LSEG，輝達第四季成長將達 195% 峰值，雖然 2024 全年都將保持強勁擴張，但預料每季都會放緩一些。

中國市場對輝達業務具有潛在意義，但迄今投資者對美國的設限不予理睬。去年，H100 和 A100 人工智慧晶片首先受到美國新限制的打擊，該限制旨在削減對中國的銷售。輝達去年 9 月表示，美國政府仍將允許其在中國開發 H100，該業務佔其數據中心業務的 20% 至 25%。

輝達據悉已在美國規則和中國市場銷售中找到平衡點，消息人士透露，輝達將向中國製造商交付 3 款基於 H100 的新晶片。