Cruise擴大安檢、人力異動 全面暫停公路營運

通用汽車 (GM-US) 旗下機器人出租車部門 Cruise 周二 (14 日) 表示，將暫停所有公共道路營運，包含監控運作和手動操作，這是繼上個月該公司暫停無人駕駛運作後的擴大行動。

Cruise 聲明：「在公司全面安全審查之際，有序暫停是進一步重建公眾信任的方式。我們將持續在封閉路線的環境中持續訓練車輛，並維持積極的模擬計畫，以利持續聚焦先進的影音技術。」

自 8 月獲得舊金山全日提供機器人計程車服務准以來，Cruise 面臨一系列安全問題和事故。上周該公司表示，因應行人碰撞事件，將召回 950 輛機器人計程車。

加州機動車輛管理局 (DMV) 今年 10 月暫停了 Cruise 自動駕駛汽車的部署和測試許可，立即生效。當時 DMV 聲明指出：「當公共安全存在不合理風險時，DMV 可以立即暫停或撤銷其許可證。」

Cruise 引發多起行人受傷的消息見報後，聯邦汽車安全監管機構也展開調查。

Cruise 舊金山總部周一召開董事會會議後，決定暫停 Cruise 車輛在所有公共道路上運作，且公司宣布重組並接受通用 (GM) 更多監督：GM 的法律和政策執行副總裁 Craig Glidden 將成為 Cruise 的行政長，直接匯報 Cruise 的法律和政策、溝通和財務團隊。

除了上周宣布聘請的安全長以外，未來幾周還會再聘僱一名獨立「安全專家」來評估 Cruise 的安全營運和文化。此外，Cruise 聘請工程諮詢公司 Exponent 分析 10 月 2 日導致一名行人嚴重受傷的車禍，目前該調查範圍將擴大到對 Cruise 的技術和安全系統進行全面審查。

Cruise 沒有立即回應置評請求。該公司因應暫停運作已宣布一輪契約工裁員。

根據 Cruise 發言人聲明，該公司減少協助無人駕駛車運作的臨時工，這些人力原本負責清潔、充電和維護車隊等工作。一位匿名的 Cruise 臨時工表示，實際上，他們還經常負責對汽車進行重新編程，在軟體更新後對汽車進行實體更新、卸載數據等等。

通用汽車在第三季財報中表示，截至今年 9 月，Cruise 業務已損失約 19 億美元。