高盛：對沖基金退出科技股並拋售消費必需類股

高盛在上周給客戶的報告中表示，全球對沖基金以 7 個月來最快的單周速度賣出多頭部位並退出空頭部位，放棄科技股。

從 11 月 10 日到 16 日四期間，交易員減少了半導體製造商以及通訊設備提供商的多頭和空頭部位，同時退出了軟體公司的多頭部位；而同期標普 500 指數股票估值攀升至 2 個月高點，遠高於長期平均。

放空是看好股價下跌的交易手法。

Lombard Odier Investment Managers 宏觀主管伊爾普 (Florian Ielpo) 表示，估值泡沫化和對沖基金興趣減弱，可能代表了近年來科技「業績集中化」的結束。

他表示：「股票估值昂貴，但很難說高多少。但為了超越這個水平，就需要獲利成長，而其中很大一部分已經反映在分析師對明年的預期中。」

高盛在報告中指出，截至上周四 (16 日) 收盤，對沖基金普遍是全球股票的淨賣家，特別是在北美和亞洲新興市場；但卻是歐洲和亞洲已開發市場的淨買家。

報告補充指出，對沖基金還以 2020 年 4 月以來最快的速度出售美國必需消費品；該產業遭遇過去 5 年來最嚴重的拋售潮之一。

截至 11 月 17 日當周，家庭用品、酒類和菸草公司是標普 500 指數中表現第二差的類股。

眾所周知，這些股票的回報率比美國國債穩定且更高，但無法與近期飆升的政府公債殖利率相抗衡。

報告表示，對沖基金也拋售非必需消費品股票，同時大量買進金融、工業和醫療保健公司的股票。