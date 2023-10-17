AI推動今年大型科技股市值增加2.4兆美元

創投公司 Accel 的最新報告顯示，由於人工智慧 (AI) 的炒作，美國科技巨頭的市值在一年內增加了 2.4 兆美元。

Accel 在年度 Euroscape 報告中表示，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 等大型科技公司的股價較去年同期上漲 36%。

輝達首次加入兆元俱樂部，這家美國晶片巨頭目前市值超過 1 兆美元。輝達的高效能晶片為許多先進的生成式 AI 模型提供支持，這些模型可以從大量訓練資料中產生新內容。

Accel 的 Euroscape 指數今年迄今上漲 29%，包括 Salesforce (CRM-US)、Palantir (PLTR-US) 和 Unity (U-US) 等大量雲端和軟體即服務 (SaaS) 品牌。

去年，雲端和 SaaS 的情況嚴峻。Accel 的數據顯示，隨著投資人撤出高成長科技股，公司價值蒸發了 1.6 兆美元。現在跡象顯示壓力正在緩解。

Accel 數據顯示，以科技股為主的那斯達克指數在 18 個月內就重回歷史高點的 80%，這比 1990 年代互聯網泡沫破滅後更快的反彈；那指花了大約 14 年才達到這個里程碑。

Euroscape 企業的本益比也回到新冠疫情爆發前 10 年的平均水平，即未來 12 個月收入的 6.1 倍。歐洲、以色列和美國的雲端和 SaaS 公司的融資也恢復到新冠疫情爆發前的水準。

Accel 指出，AI 是 2023 年推動雲端和 SaaS 效能的主要技術，原因不難理解。

全世界都在熱議生成式 AI 工具，例如 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Bard 和 Anthropic 的 Claude。

Accel 合夥人伯特利 (Philippe Botteri) 表示：「生成式 AI 確實正在重新定義軟體。」「任何軟體公司都在利用生成式 AI，無論是新創公司、新公司還是現有公司；都應該將其視為一種普遍存在的東西。」

美國在產生 AI 融資交易方面處於領先地位，OpenAI 和 Anthropic 等公司籌集了數十億美元。OpenAI 籌集最多，達 100 億美元；而 Inflection 則以 13 億美元的資金位居第二。

在歐洲，募資最多的三家生成 AI 公司都來自法國：Hugging Face 的 2.35 億美元、Poolside 的 1.26 億美元和 Mistral AI 的 1.13 億美元。

獨角獸公司的數量恢復到新冠疫情爆發前的水平，AI 在其中所占的比例要大得多。在歐洲和以色列，40% 的新獨角獸企業屬於生成式 AI 領域；美國的比率為 80%。

今年對科技業來說是艱難的一年，隨著投資人對該產業越來越謹慎，融資和估值急劇下降。

科技公司往往將成長和擴張置於短期利潤之上。但由於利率上升，投資人一直在將資金從高成長押注上撤出，使得資本成本更加昂貴。

在此同時，Euroscape 企業的成長率從 2021 年第 1 季的平均 68% 下降到 2023 年第 2 季的 23%。同期自由現金流平均從 -9% 增加到 +5%。

今年，科技巨頭的交易活動遇到障礙，因為監管機構擔心這些公司規模太大而對其進行規範。

Accel 指出，今年只有 10 筆交易涉及大型科技公司，比前幾年大幅下降。2021 年，以 FAANG 為首的收購交易達到 27 起，2022 年大型科技交易達到 26 起。

面臨監管機構巨大壓力的一項交易是微軟斥巨資收購動視暴雪 (ATVI-US)，該公司是熱門遊戲《決勝時刻》、《糖果粉碎傳奇》和《古惑狼》背後的大型電玩工作室。

在英國監管機構批准後，兩家公司上周終於達成交易。