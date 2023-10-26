歐洲同業Worldline喊經濟放緩 美金融科技股全趴 瑞穗：過度反應

金融科技股周三 (25 日) 大跌，係因歐洲大型支付公司的示警引起整個產業的不安。

總部位於法國的大型支付公司 Worldline 周三大幅下調全年財測，係因其主要市場的銷售和獲利能力遭經濟放緩明顯衝擊，消費者支出轉向住房和食品等必需品，而非娛樂或奢侈品等可自由支配的非必需品。

Worldline 在巴黎的股價崩跌 59%，且其警告引發整個支付和金融科技產業的緊張情緒。支付公司 Block (SQ-US) 下跌 8%，盤後續跌 1% 以上；PayPal (PYPL-US) 下挫 5.07%，盤後續跌 0.8%。

Worldline 專注於歐洲業務，其示警尤其點出「德國是宏觀經濟環境惡化的國家」。Worldline 目前預計今年內部銷售額將成長 6% 至 7%，較先前預估的 8% 至 10% 成長範圍下降。

FactSet 的數據顯示，去年 PayPal 約 18% 營收來自歐洲，但歐洲市場對 Block 的營收占比僅 3.3%。

Worldline 灰暗前景與 Visa (V-US) 相對樂觀的財報形成鮮明對比，後者受到新冠疫情後國際旅行持續反彈的推動，業績樂觀，周三小漲近 1%。

瑞穗證券分析師認為，市場因 Worldline 的警示而過度擔憂美國企業，因為歐洲曝險有限，且 Visa 也沒有預警經濟衰退的前景。

然而，股東有理由對 PayPal 和 Square 保持警惕，因為這兩檔在過去 2 年間下跌約 80%。褪去新冠疫情期間電商支出激增的光環，Square 和 PayPal 現正面臨更嚴峻的宏觀經濟背景，也正經歷管理階層變動。

科技巨頭的競爭也不容小覷。蘋果 (AAPL-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 正擴展其數位支付服務，根據《MacRumors》周二報導，蘋果似乎已推出「先買後付 (BNPL)」功能，所有符合條件的美國居民都可使用，先前僅提供小範圍用戶受邀使用。「BNPL」是支付行業的關鍵增長領域。

盛寶銀行股票策略主管 Peter Garnry 周三點名蘋果，認為其「Apple Pay 」可能就是支付產業長期增長和盈利能力感到結構性緊張的潛在原因。

其他歐洲支付股同日也受重創，如荷蘭公司 Adyen 在阿姆斯特丹下跌 6.21%，義大利 Nexi 重挫約 14%。