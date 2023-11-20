〈台幣〉匯市領漲股市翻紅 狂飆升1.98角收31.658元

台北股匯市今 (20) 日表現脫鉤，加權指數終場翻紅僅小漲 1.52 點，收在 17210.47 點，不過，新台幣飆升 1.98 角，收在 31.658 元，創 3 個月來新高價，升幅達 0.62%，呈現連 6 升，交投量能也持續熱絡，台北外匯經紀公司成交值 13.47 億美元。

新台幣今日以 31.82 元、小升 3.6 分開出後，快速放量升值，午盤成交值已衝到 8.86 億美元，最高見到 31.628 元價位，終場收在 31.658 元，升值 1.98 角，升幅 0.62%，全日高低價差多達 2.37 角。

觀察盤中主要亞幣，表現多相當強勢，除了新台幣升幅 0.62%，人民幣、日圓也升值在 0.5% 左右，馬來幣、韓元均升值超過 0.2%，星元升值逾 0.1%，港幣和泰銖在平盤附近整理。

國泰證期研究部表示，已開發經濟體的通膨率下降速度較預期快，象徵各國央行兩年來對抗物價飛漲的行動出現轉捩點，在美國公布 10 月通膨數據之前，市場預計聯準會 (FED) 再次升息的可能性為 30%，但目前這項機率降至 5%，聯準會明年 5 月前降息的機率更從 23% 飆升至 86%，將引導美債殖利率和美元走弱，資金回籠有助於股債市同步走高。