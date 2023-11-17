〈紐約匯市〉美初領失業金超出預期 刺激降息押注 美元震盪後持穩

美國公布上周初領失業金人數超出預期後，美元指數盤中走軟，隨後收復貶勢，尾盤表現持穩。勞動力市場降溫可能促使聯準會 (Fed) 從 2024 年初開始降息，以實現經濟軟著陸。

周四 (16 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.02%，至 104.42。

美國勞工部公布，截至 11 月 11 日當周，美國初領失業金人數增加 1.3 萬人，經季節性調整後為 23.1 萬人，高於路透訪調經濟學家預測的 22 萬。

本周美元走勢震盪，周二 (14 日) 創下一年來最大單日貶幅，因上月消費者物價指數 (CPI) 增幅明顯下滑，強化了市場對通膨將很快回到聯準會 (Fed) 目標的預期。然而，美元周四小幅反彈，反映市場對 Fed 何時開始降息，仍有很大不確定性。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「長期以來，我們預期 Fed 的寬鬆政策會來的比市場所想的還快。不過，有很多原因可解釋為何美元不會太快貶值，主要是美國以外地區經濟成長依舊相當疲軟。」瑞銀經濟學家預估，Fed 可能會在 2024 年第一季結束前開始降息。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，投資人仍相信利率不會進一步上升，但對 3 月首次降息的可能性，從原本的三分之一降到不到四分之一。

其他貨幣方面，日元升約 0.4%，至 150.75 日元兌 1 美元。日元兌美元本周稍早一度貶至一年低點的 151.92 日元。

澳幣自昨日的三個月高點回落，下跌 0.6% 至 0.6466 美元。澳洲 10 月就業表現優於預期，仍未能支撐澳幣，因交易人士指出，上月新增就業人口主要來自兼職，整體失業率實際較前一月上升。

紐幣貶逾 0.9% 至 0.5968 美元。受油價下跌和風險偏好情緒疲軟打壓，加幣貶近 0.6%，至 1.3759 加元兌 1 美元。

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