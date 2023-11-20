今年Mini LED出貨量將跌至1334萬台 明年有望正成長

根據研調機構 TrendForce 報告，持續受到消費性電子需求低迷影響，預估 2023 年搭載 Mini LED 背光技術的應用出貨量將跌至 1334 萬台，不過預期 2024 年有望回歸正成長。

TrendForce 預估，2024 年 Mini LED 背光技術出貨量有望回升至 1379 萬台，且在 Mini LED 終端產品逐漸平價化的趨勢之下，預期出貨量將持續成長，到 2027 年可達 3145 萬台，2023 至 2027 年的 CAGR 約 23.9%。

電視應用部分，TrendForce 認為 Mini LED 背光技術是改善對比度最佳、最有效的解決方案，因此預期 Mini LED 背光電視將持續成長。IT 應用方面，預估 2023 年 Mini LED 背光液晶監視器出貨量為 29.6 萬台，待 OLED Monitor 逐漸飽和且 Mini LED 背光成本壓縮後，Mini LED 有望在 2026 至 2027 年進入爆發期。至於車用市場方面，Mini LED 背光在車用顯示的應用逐漸擴大，包含智慧座艙以及車內螢幕都有高階化升級的趨勢。

不過由於 RGB OLED 持續擴張，Mini LED 背光平板首當其衝，加上 iPad Pro 12.9 吋將在 2024 年停產，TrendForce 預估 Mini LED 背光平板出貨量年減 15.6%。Mini LED 背光筆電是則是另一個潛在受威脅的應用，預估 Mini LED 背光筆電出貨量年減 39%。因此 Mini LED 背光平板以及 Mini LED 背光筆電，成為唯二衰退的應用。

LED 設備廠惠特 (6706-TW) 將於本周四 (23 日) 召開法說會，董事長徐秋田於第一季法說會時指出，今年看淡 Mini LED 市況，且滲透率和業界預估有落差，徐秋田表示將積極開發半導體設備，市場關注明年展望以及半導體設備布局。