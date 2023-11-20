宏匯民生聯合授信案 合庫銀主辦23.9億聯貸完成募集

合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀行今 (20) 日表示，統籌主辦並擔任管理銀行的宏匯民生聯合授信案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，已成功完成募集，金額為 23.9 億元，此聯貸案將用以支應台北大學民生校區產學合作中心及校友會館新建營運移轉案 (BOT) 所需資金。

合庫銀行指出，宏匯民生是由宏匯集團籌設成立，宏匯集團近年來積極參與國內 BOT 相關標案，其中台北市內湖區「宏匯瑞光廣場」、新北市新莊區「宏匯新莊 i-Tower」、「宏匯廣場」等三案，均已順利完工並投入營運，充分展現豐富的投資開發、自營及招租經驗。

宏匯集團也攜手藍天集團共同開發台北雙子星大樓 BOT 案，預計再造台北市西區的城市繁榮，為台灣再創一個國際級新地標；另外，宏匯集團更於去年 6 月與台北大學簽訂史上 BOT 規模最大的校地開發案，BOT 版圖將再創高峰。

合庫金表示，自去年簽署加入「科學基礎減碳目標倡議 (Science-based targets initiative, SBTi)」後，積極與國際接軌並配合「台灣 2050 淨零碳排路徑」，規劃擬定中長期減碳目標，其中中期減碳目標已於今年 8 月正式通過「科學基礎減碳目標倡議」審核，為台灣首家通過之公股金控。

合庫金指出，旗下子公司的自身營運及投融資等金融資產都將依循目標逐步減碳，展現邁向 2050 淨零的決心。此外，合庫銀行也積極統籌主辦太陽能發電、離岸風電等綠能聯貸案，並發行綠色債券、可持續發展債券及推出多檔 ESG 基金等。