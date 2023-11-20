〈走進中國〉時代變了？年輕人拚命省錢 以前「炫花」 現在「炫省」

過去，他們是最會花錢的一群人，如今，他們是最會省錢的一群人。

今年「雙 11」，不同於以往瘋狂剁手，「精省人」們，早就做好了省錢攻略，他們流轉於各大購物平台，下單唯一的宗旨就是：一定要拿到 CP 值最高的商品。

除了省，他們還追求精緻。省下來的錢被用於體驗性消費，他們看重事物內在本質，享受效用、健康、愉悅、有品質。所以，消費並非生活的目的，而是抵達生活的手段。

據《界面新聞》旗下《每日人物社》報導，年輕人精緻省錢的背後，傳達一種理性消費的觀念，不再把錢花在商品符號上，而是建立在自身的真實需求——因為我需要，所以它值得買。

年輕人正在「炫省」

猶豫了好久，葉梓柳（化名）還是決定去買她心心念念的 Apple Watch。

那是被大家戲稱為「美麗小廢」的手錶。26 歲的葉梓柳剛工作不久，打算趁「雙 11」來臨之際，入手犒賞自己。她想著，既然錶盤耐看，戴上以後能檢測身體數據，「反正總有用處」。

她在各大電商平台瀏覽了 Apple Watch 的價格，發現不同平台的優惠花樣百出。她舉棋不定，又繼續網上搜索，看到很多人和她一樣，都在等待所謂的「全網最低價」。

一位網友曬出自己花約人民幣（下同）2,200 元買到的最新 Apple Watch Series 9 系列手錶，該網友用上了消費券和滿減券，又用銀行信用卡積分兌換平台優惠卡，累計共節省約 800 元。

「太虧了！」對比之下，那些為多花了幾十塊、上百塊錢而自嘲的「大冤種」們，都在為已經流出去的錢而懊惱不已。

今年「雙 11」，社交媒體上，曬購物車的人數少了，分享怎麼樣買到便宜貨的人越來越多。葉梓柳就發現，身邊的人漸漸從「炫富」變成了「炫省」。

大家似乎都厭倦了繁雜的滿減規則，以及套路化抬價操作。為了「反套路」，針對各個購物平台的「省錢攻略」應運而生。快手和天貓合作了《雙 11 省錢指南》，邀請快手全站達人曬出自己的省錢秘籍。本著「應省盡省」的態度，不斷有網友圍觀「抄作業」。

從精緻窮到精緻省

曾經，「雙 11」還是葉梓柳一年一度的「吃土」大會。她記得在上大學的時候，為了適應南方冬天，到「雙 11」都會購入遠超自己一個月生活費的棉襖、靴子、護膚品，有時還買好些零食。她依靠信用卡「延後」買單。

一旦養成超額花銷的習慣，信用卡額度就會越來越高，消費欲望也變得沒有節制。直到有一天，當支出開始填不滿消費的額度，葉梓柳發現錢包已經完全被透支了。

像葉梓柳一樣，許多年輕人，也因為無止境地買那些遠超消費能力的商品，過上了精緻但窮困的「精緻窮」生活。

24 歲的小玫曾受「女生不買奢侈品就是對自己不好」這類觀念的影響，養成了比較瀟灑的花錢習慣。第一次發工資後，她立馬就下單了神仙水。後面，她習慣了用分期付款的方式買衣服、買化妝品，每月都有 4,000 元到 7,000 元的賬單等著付，於是，到賬工資都成了過手。這妥妥過成了「外表光鮮亮麗，實則兜裡沒錢」。

正如網上流行的一段對「精緻白領」的調侃：他們穿上始祖鳥的衝鋒衣和 Lululemon 的瑜伽褲，手上戴著 Apple Watch，腳上穿的是 Salomon，耳朵裡塞著 AirPods Pro，端著 Manner coffee，背上 FREITAG 展開精緻的一天——是消費主義的鮮明符號鑄造了所謂的精緻。

在李非非（化名）身上，就出現了經歷過多消費之後的急剎車。

李非非看清了現實：碩士畢業後，他換過太多工作：策展人員、電影院檢票員、街道辦聘員、中學圖書館管理員…… 沒一件工作超過一年，他靠消費麻痺自己，彷彿一直處於「混吃等死」的狀態。

現在，不僅是李非非在消費上變得克制，整個社交媒體上都開始倡導一種節儉主義。年輕人花錢變得更加清醒了。

從「精緻窮」到「精緻省」，就是在保證性價比和追求消費體驗的基礎上，降低消費成本和物質欲望。年輕人僅僅是不會在沒必要的地方花錢，但他們不會降低對生活品質的追求。

更重要的是，精緻省錢透過強化對生活的掌控感，還成為一種緩解焦慮的辦法。

李非非多次換工作後，現在在一家軟體研發公司當行政人員，平時也兼職一些策劃工作。下班之後，switch 遊戲依然是他放鬆的主要工具。以前，因為工作而焦慮的時候，他一度沉迷遊戲。現在，購物和遊戲都是平靜的。

情緒穩定了，購物也變得理性了。